सरपंचपदाच्या आरक्षणामुळे कमी झाली ग्रामपंचायत निवडणुकीची तीव्रता ! 

वैराग (सोलापूर) : निवडणुकीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण निश्‍चित होणार असल्याने अनेक ठिकाणी आरक्षणासाठी न्यायालयात जाण्याची शक्‍यता आहे. व सरपंचपद रिक्त राहण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाबाबत तालुक्‍यातील भावी सरपंचांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. परिणामी ग्रामपंचायत निवडणुकीची तीव्रता कमी झाली आहे. बार्शी तालुक्‍यातील 95 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. शासनाने सरपंच पदाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. निवडणूक आयोगाने सरपंच पदासाठी किमान सातवी पासची अट अनिवार्य केली होती. आता सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्याची पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच सरपंचाची निवड करायची आहे. तसे आदेश काढले असून बार्शी तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतीच्या निश्‍चित झालेल्या सरपंचपदाचे आरक्षणदेखील रद्द करून निवडणुकीनंतर नव्याने निवडून आल्यानंतर आरक्षण जाहीर केले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे रखडलेल्या सर्व मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. यासाठी येत्या 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान होणार आहे. परंतु राज्य शासनाने आता संपूर्ण राज्यात सरपंचपदाची आरक्षण सोडत निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. बार्शी तालुक्‍यात सरपंच पदाचे आरक्षण निश्‍चित देखील झाले होते, पण आता पुन्हा नव्याने हे आरक्षण काढण्यात येणार आहे. निवडणूक सरपंच केंद्रित होत होती !

निवडणुकीपूर्वी सरपंचपद निश्‍चित झाल्यानंतर त्या गावाची संपूर्ण निवडणूक ही सरपंच केंद्रित होत होती. संपूर्ण राजकारण त्या पदाभोवतीच फिरत राहते. परंतु आता निवडणुकीनंतर सरपंचपद निश्‍चित होणार असल्याने सर्वच उमेदवार त्याच ताकदीने निवडणूक लढतील.

- अविनाश मोटे,

सरपंच, मानेगाव, ता. बार्शी, निकालानंतर वाढेल राजकीय हस्तक्षेप

सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर होणार असल्याने तातडीने होऊ शकणारी सरपंच निवड लांबणीवर पडणार आहे. या आरक्षणावरून हरकती किंवा कोर्टात अपील दाखल झाल्यास सरपंचपद अनेक दिवस रिक्त राहू शकते. याशिवाय ग्रामपंचायतीमध्ये ज्या आरक्षणातून सदस्य निवडून आले त्याच आरक्षणाचे सरपंचपद द्यावे लागेल. हे आरक्षण काढताना निवडणुकीचा निकाल पाहून राजकीय हस्तक्षेप व यासंदर्भात शंका निर्माण होऊ शकतात.

- रेखा भूमकर,

वैराग जिल्हा परिषद सदस्या संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

