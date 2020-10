मळेगाव परिसरात मुसळधार पाऊस, शेताला आले तळ्याचे स्वरूप

मळेगाव (सोलापूर) : बार्शी तालुक्यातील मळेगाव उपळे (दु), जामगाव, हिंगणी, पिंपरी (सा), ढाळे पिंपळगांव, झाडी, बोरगाव परिसरात वादळी वारे व ढगांच्या गडगडाटासह अर्धा तास मुसळधार पाऊस झाल्याने उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उपळे (दु) येथे वादळी वाऱ्याच्या तडाख्यात उपळे- झाडी रोडवर वृक्ष उन्मळून पडल्याने काही काळ वाहतूक बंद झाली. गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजता अचानक आलेल्या पावसामुळे काढणीला आलेला सोयाबीन तसेच ऊस, कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. अचानक आलेल्या पावसाने सर्वदूर पाणी साचून अनेकांच्या शेतास तळ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. एवढे नुकसान होवूनही नियमांकडे बोट दाखवत प्रशासनाकडून पंचनामे व पाहणी करण्यास विलंब केला जात आहे. त्यामुळे महसूल विभाग व विमा कंपनीने नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी व पंचनामे करून झालेली नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. सलग चार ते पाच दिवस पडलेल्या कडक उन्हामुळे शेतकऱ्यांनी सोयाबीन काढणीला सुरुवात केली होती. मात्र अचानक आलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांची मोठी तारांबळ उडाली. गेल्या दहा ते बारा दिवसात बार्शी तालुक्यातील मळेगाव, उपळे, गौडगाव, नारी, पानगाव परिसरात अतिवृष्टीसारख आस्मानी व सुलतानी संकट आल्याने अगोदरच शेतकरी हताश झाला आहे. निसर्गाच्या अवकृपेमुळे आधीच हतबल झालेला शेतकरी सततच्या पडणाऱ्या पावसामुळे मेटाकुटीला आला आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे न भरून येणारे नुकसान झाले आहे. संपादन- सुस्मिता वडतिले

Web Title: Due to torrential rains in Malegaon area, water has accumulated in the fields