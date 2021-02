पंढरपूर (सोलापूर) : कासेगाव (ता. पंढरपूर) परिसरात गुरुवारी (ता. 18) पहाटे अवकाळी पाऊस झाला. या पावसामुळे द्राक्ष बागांना काही प्रमाणात फटका बसला आहे. अवकाळीमुळे हातातोंडाशी आलेले घास हिरावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार बुधवारी (ता. 17) रात्री तालुक्‍याच्या अनेक भागात वादळी वारे सुटले व हलक्‍या पावसाच्या सरी कोसळल्या. यामध्ये रब्बी पिकांसह फळबागांचेही नुकसान झाले. गुरुवारी (ता. 18) पहाटेच्या सुमारास पुन्हा अवकाळी पाऊस झाला. हा पाऊस कासेगाव, लक्ष्मीटाकळी, खर्डी, कोर्टी, सरकोली परिसरात झाला. अवकाळी पावसामुळे या परिसरातील द्राक्ष बागांना फटका बसला आहे. गतवर्षी झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिठीमुळे तालुक्‍यातील द्राक्ष हंगाम यंदाच्या महिनाभराने लांबला आहे. सध्या द्राक्ष काढणीचा हंगाम सुरू झाला आहे. अशातच दोन दिवसांपासून तालुक्‍याच्या विविध भागात अवकाळी पाऊस झाल्याने द्राक्ष उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. लक्ष्मीटाकळी येथील शेतकरी सुरेश टिकोरे यांची 15 एकर क्षेत्रावरील निर्यातक्षम द्राक्ष काढणीस आली आहे. त्यापूर्वीच अवकाळीचा फटका बसला आहे. पावसाचे पाणी द्राक्ष घडांमध्ये शिरल्याने द्राक्ष मणी चिरण्याची भीती आहे. कासेगाव येथील शेतकरी सुनील भिसे यांची दोन एकर क्षेत्रावरील काढणीस आलेली पपईची बाग वादळी वारे आणि पावसामुळे भुईसपाट झाली आहे. यामध्ये भिसे यांचे सुमारे आठ ते दहा लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सरकोली येथे बुधवारी रात्री नाराळाच्या झाडावर वीज कोसळली. सुदैवाने यामध्ये कोणतीही जीवित अथवा वित्तहानी झाली नाही. फळबागांबरोबरच रब्बी ज्वारी, गहू, हरभरा या पिकांचेही अवकाळीमुळे नुकसान झाले आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीतून शेतकरी काहीसे सावरत असतानाच पुन्हा अवकाळीचे संकट घोंगावू लागल्याने शेतकऱ्यांमध्ये धास्ती वाढली आहे. दोन दिवस झालेल्या अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष बागांचे नुकसान झाले आहे. द्राक्ष घडांमध्ये पावसाचे पाणी शिरल्याने मण्यांना तडे जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणे याही वर्षी शेतकऱ्यांना अवकाळीच्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे.

- सुरेश टिकोरे,

द्राक्ष उत्पादक शेतकरी, लक्ष्मीटाकळी संपादन : श्रीनिवास दुध्याल



