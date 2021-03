मंगळवेढा (सोलापूर) : शहरातील शिवप्रेमी चौकात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा बसवण्या संदर्भातील गेल्या अनेक वर्षांची मागणी प्रलंबित राहिल्याने शिवप्रेमी नागरिकांनी सह्यांची मोहीम सुरू केली. याची दखल डी. व्ही. पी. उद्योग समूहाने घेतली असून, यात खारीचा वाटा उचलत शिवजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा बसवून देण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. यंदाच्या शिवजयंतीपासून "सकाळ'ने "चला बदल घडवूया, पर्यटन वाढवूया' या मालिकेतून ऐतिहासिक गोष्टींना उजाळा देण्याची मोहीम उघडली. त्या अनुषंगाने लोकसहभाग व शासनाच्या पुढाकारातून पर्यटन वाढवून नव्या रोजगाराच्या संधींबाबत जागृती करण्यात आली. शिवाजी महाराजांचे मंगळवेढ्यातील ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्यामध्ये सात दिवस तर परिसरामध्ये 25 दिवस वास्तव्य होते. त्यांचा पदस्पर्श संतनगरीला झाल्याचे वृत्त "सकाळ', "ई-सकाळ'ने प्रसिद्ध केले. त्याच अनुषंगाने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्‍वारूढ पुतळा बसविण्याची प्रलंबित मागणी पुढे आली. शिवाजी महाराजांचे विचार व आचारापासून प्रेरणा घ्यावी, या उद्देशाने गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या संदर्भात शिवप्रेमी तरुणांनी सह्यांची मोहीम सुरू केल्याचे वृत्त देखील "सकाळ' व "ई-सकाळ'ने प्रसिद्ध केले. संतनगरीबरोबरच ऐतिहासिक शहराचा वारसा पुढे नेण्याच्या दृष्टीने शिवप्रेमी नागरिकांच्या मागणीला यंदा गती आली. दरम्यान, डीव्हीपी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष अभिजित पाटील यांनी याबाबत सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष माऊली कौडूभैरी यांच्याकडे पत्र पाठवून मंगळवेढ्याचा ऐतिहासिक वारसा पुढील तरुणाईला मार्गदर्शक ठरण्याच्या दृष्टीने अश्वारूढ पुतळा उभारणीत खारीचा वाटा उचलण्याबाबत हातभार लावण्याचा मनोदय व्यक्त केला. "ई-सकाळ'च्या ऑनलाइनच्या बातम्या मी नेहमी वाचत असतो. त्यामध्ये ही बातमी माझ्या वाचण्यात आली. त्यामुळे मंगळवेढ्याचा ऐतिहासिक वारसा जतन करून सध्याच्या तरुणाईला प्रेरणादायी ठरण्याच्या दृष्टीने मी पुतळा बसविण्यासाठी खारीचा वाटा उचलण्याचा मनोदय व्यक्त केला.

- अभिजित पाटील,

अध्यक्ष, डी. व्ही. पी. उद्योग समूह "सकाळ'ने बातमी प्रसिद्ध करताच अभिजित पाटील यांनी घेतलेला पुढाकार कौतुकास्पद असून, मंगळवेढ्याचा ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करताना सर्वांच्या सहभागातून पुतळा बसविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.

- ज्ञानेश्वर कौडूभैरी,

अध्यक्ष, सार्वजनिक शिवजयंती मंडळ संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

