आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्ष, महापालिका सभांवर कोरोनाचे सावट

सोलापूर ः महापालिकेचे पुढील वर्षाचे धोरण ठरविणाऱ्या महत्त्वाच्या सभा या महिन्यात होत आहेत. मात्र त्यावर आता कोरोनाचे सावट आले असून, या सभा होणार की नाही याबाबत महापालिका आयुक्त निर्णय घेणार आहेत. हेही वाचा - सोलापूर महापालिकेच्या अंदाजपत्रकीय सभेला मुहुर्त जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू केला असून, कोणत्याही प्रकारचे सभा, समारंभ, सार्वजनिक कार्यक्रम घेऊ नयेत असे आवाहन केले आहे. अत्यंत महत्त्वाचे असेल तर त्यासंदर्भात महापालिका क्षेत्रात महापालिकेचे आयुक्त, तर ग्रामीण भागात तहसीलदार व मुख्याधिकाऱ्यांच्या परवानगीने असा सभांचे आयोजन करता येईल, असे स्पष्ट केले आहे. या सभांवर आहे कोरोनाचे सावट

महापालिका परिवहन समितीची अंदाजपत्रकीय सभा 17 मार्च, महापालिकेची नियमित सर्वसाधारण सभा 20 मार्च आणि अंदाजपत्रकीय सभा 30 व 31 मार्च रोजी बाेलावण्यात आली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यामुळे या सभांवर सावट येण्याची शक्यता आहे. पत्र मिळालेले नाही

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही ठेवण्यासंदर्भात महापालिका आयुक्त आदेश काढतील. त्यानुसार महापौरांचे पत्र येईल, त्यानंतर सभा घ्यायची की नाही हे ठरविले जाईल. तथापि अद्याप या संदर्भातील पत्र आमच्या कार्यालयास मिळालेले नाही.

- रऊफ बागवान, नगरसचिव

सोलापूर महापालिका

