कोरोना : "या' शहरात पालेभाज्या भडकल्या 

सोलापूर : कोरोना विषाणू संसर्गामुळे शहरात जमावबंदीचा आदेश लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे पाचपेक्षा जास्त लोक जमा होऊ शकतील अशा सर्व ठिकाणे बंद करण्याचे आदेश पोलिस प्रशासनाने दिले आहेत. त्यातच रविवारी "जनतेचा कर्फ्यु' चे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्याने सर्वांनी आतापासूनच दक्षता घेण्यास सुरुवात केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर बाजार समितीतील लिलाव बंद ठेवण्यात आल्याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसण्यास सुरुवात झाली आहे. काल गुरुवारी सायंकाळी असलेल्या पालेभाज्याच्या दरात शुक्रवारी सकाळी दुप्पट-तिप्पट वाढ झाली आहे. घराबाहेर पडू नका असे आवाहन प्रशासनाने केल्यामुळे अनेकांनी जीवनावश्‍यक वस्तुंची साठवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा गैरफायदा घेत काही भाजी विक्रेत्यांनी चढ्या भावाने विक्री सुरु केली आहे. आज सकाळी कस्तुरबा मंडईत फेरफटका मारला असता काल सायंकाळच्या तुलनेत आज सकाळी पालेभाज्यांच्या दरात वाढ झाल्याचे दिसून आले. अगदी टाकून देण्याइतपत स्थिती असलेल्या पालेभाज्याही विक्रीस ठेवल्याचे दृश्‍य होते. ग्राहक कोणत्याही स्थितीत अशा वस्तू घेणार नाहीत याची माहिती असतानाही, त्या पालेभाज्यांची विक्री चढ्या भावाने करण्याचे प्रयत्न सुरु होते. त्यातच दुपारी एक वाजेपर्यंत मंडई बंद करण्याचे आदेश पोलिस प्रशासनाने दिल्याने आहे त्या पालेभाज्या जितक्‍या जास्त दराने विकता येतील, तितक्‍या दराने विकण्याचा प्रयत्न विक्रेत्यांकडून होत आहे. पालेभाज्याचे तुलनात्मक दर (रुपयांत)

पालेभाज्या गुरुवार शुक्रवार

मेथी 05 20 एक

शेपू 05 15

वांगी 20 40 किलो

टमाटे 10 30

मिरची 20 40

बटाटे 20 30 जीवनावश्‍यक कायद्यातील तरतुदीनुसार आम्हाला मंड्या बंद करता येत नाहीत. तथापि जमावबंदीच्या कायद्यानुसार पोलिसांनी मंड्या दुपारी एकपासून बंद करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार कार्यवाही होईल.

- रवींद्र कांगरे, अधीक्षक

महापालिका मंड्या विभाग

