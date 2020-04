संचारबंदीचा परिणाम : `या` महापालिकेस फक्त 18 कोटींचे उत्पन्न 

सोलापूर : कोरोना प्रादुर्भावामुळे सुरू असलेल्या संचारबंदीचा फटका महापालिकेस बसला आहे. 30 मार्चअखेरपर्यंत फक्त 18 कोटी 16 लाख 35 हजार 055 रुपयेच उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे मक्तेदाराची बिले थांबविण्यात आली आहेत, अशी माहिती आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली. दरम्यान, शासनाच्या आदेशानुसार चारही वर्गातील कर्मचाऱ्यांना यंदाचे वेतन मिळणार असून, अ आणि ब वर्गातील अधिकाऱ्यांना 50 टक्के तर क वर्गातील कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के आणि ड वर्गातील कर्मचाऱ्यांना 100 टक्के वेतन दिले जाणार आहे, असेही ते म्हणाले. अ आणि ब वर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वेतनासाठी 1 ते 16 मार्च, क वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 1 ते 24 मार्च आणि ड वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 1 ते 31 मार्च हा कालावधी निश्‍चित केला जाणार आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना 50 आणि 75 टक्के वेतन मिळणार आहे, त्यांचे उर्वरित वेतन देण्यासंदर्भात स्वतंत्रपणे आदेश काढले जाणार आहेत. दरम्यान, महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता सध्या मक्तेदारांची बिले काढण्याचे काम थांबविण्यात आले आहे. कोरोना प्रादुर्भावाच्या संकटानंतर बिले काढण्यासंदर्भात नव्याने नियोजन करण्यात येईल. महापालिकेला 17 विभागातून उत्पन्न मिळते. मार्च महिन्यात फक्त 18 कोटी 16 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. एप्रिल 2019 ते मार्च 2020 या कालावधीत 182 कोटी 74 लाख 20 हजार 247 रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. महापालिकेच्या सभेने 447 कोटी 72 लाखांचे उद्दिष्ट दिले होते. त्या तुलनेत मिळालेले उत्पन्न हे उद्दिष्टाच्या 40.86 टक्के इतकेच आहे. शास्तीमध्ये 75 टक्के सवलत दिल्यामुळे महापालिकेला अनपेक्षित कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. अनेक मिळकतदार मार्चअखेर थकबाकी भरतात, मात्र कोरोना विषाणू प्रादुर्भावामुळे कर भरून घेणेही बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेला त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.

Web Title: effect of lockdown only 18cr deposit in solapur municipal corporation