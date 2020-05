सोलापुरात आणखी आठ कोरोनाचे रुग्ण; एकूण रुग्ण संख्या झाली ४४३

सोलापूर : कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येमध्ये आज पुन्हा वाढ झाली आहे. मंगळवारी (ता. १९) सकाळी आठ वाजता आलेल्या अहवालानुसार नव्याने आठ पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. १३० जणांचे तपासणी अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 122 अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. त्यामुळे सोलापुरातील एकूण पॉझिटिव आलेल्या रुग्णांची संख्या 443 एवढी झाले आहे.

कोरोनाचे अपडेट कालपासून दोन वेळा देण्यास सुरुवात केली आहे. सकाळी आठ वाजता व संध्याकाळी सातच्या दरम्यान हा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त होतो. त्यानुसार आज सकाळी आलेल्या अहवालानुसार आठ रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळून आलेले आहेत. आतापर्यंत कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या 29 एवढी झाली आहे. तर 165 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले असल्याचेही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कळवला आहे.

सोलापुरात आतापर्यंत चार हजार 548 लोकांची चाचणी घेण्यात आली होती. त्यापैकी 4105 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले असून 443 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. सोलापूर शहरांमध्ये दिवसेंदिवस पॉझिटिव रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आज आढळून आलेल्या आठ पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये सहा पुरुष तर दोन स्त्रियांचा समावेश आहे.

