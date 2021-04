चक्क उमेदवारानेच केले लॉकडाउनच्या विरोधात पंढरपुरात आंदोलन !

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर तालुक्‍यासह सोलापूर जिल्ह्यातील लॉकडाउन रद्द करावा, या मागणीसाठी आज चक्क पोटनिवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवार शैला गोडसे यांनी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन केले. कोरोनाची दुसरी लाट येणार असल्याच्या धास्तीने राज्य सरकारने मिनी लॉकडाउन जाहीर केला आहे. पंढरपुरातील विठ्ठल - रुक्‍मिणी मंदिरासह राज्यातील सर्वच देवस्थाने बंद केली आहेत. पंढरपूरची अर्थव्यवस्था ही वारीवर अवलंबून आहे. कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरात पंढरपूरच्या चार प्रमुख यात्रा रद्द झाल्या आहेत. त्यामुळे येथील छोट्या - मोठ्या व्यावसायिकांवर आर्थिक अडचणी आल्या आहेत. असे असतानाच राज्यात पुन्हा लॉकडाउनचे संकट घोंगावू लागले आहे. सध्या पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीमध्ये शहरातील लॉकडाउनचा मुद्दा येथील प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. दोन दिवसांपूर्वी व्यापाऱ्यांनी आम्हाला दुकाने उघडण्यास परवानगी द्या, या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते. त्याच मागणीनुसार पंढरपूर - मंगळवेढा विधानसभेचे अपक्ष उमेदवार शैला गोडसे यांनी आज तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. पोटनिवडणुकीसाठी मोठ्या राजकीय पक्षांच्या सभांना प्रचंड गर्दी होत आहे. या वेळी कोरोना नियमांचे उल्लंघन होताना दिसत असताना फक्त व्यापाऱ्यांवर निर्बंध लादले जात असल्याचा आरोप करत सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: By election candidate Shaila Godse staged agitation in Pandharpur against lockdown