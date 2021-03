सोलापूर जनता बॅंकेसाठी लागली निवडणूक, 17 जागांसाठी 44 उमेदवार रिंगणात 

सोलापूर : सोलापूर जनता सहकारी बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडी मतदानातून होणार की बिनविरोध होणार? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. अर्ज माघार घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी आजपर्यंत 28 जणांनी माघार घेतली. 17 जागांसाठी 44 अर्ज शिल्लक राहिल्याने अखेर या बॅंकेसाठी मतदान होणार हे निश्‍चित झाले आहे. सोलापूर शहराच्या 25 किलोमीटर परिसरातून निवडल्या जाणाऱ्या दहा जागांसाठी 47 अर्ज वैध ठरले होते. त्यातील 19 जणांनी माघार घेतली असून 28 अर्ज शिल्लक राहिले आहेत. 25 किलोमीटर बाहेरील मतदारसंघातून निवडल्या जाणाऱ्या चार जागांसाठी 12 अर्ज वैध ठरले होते. त्यापैकी चार जणांनी माघार घेतली असून आठ अर्ज कायम राहिले आहेत अनुसूचित जाती/जमाती संवर्गातून निवडल्या जाणाऱ्या एका जागेसाठी सात अर्ज वैध ठरले होते. त्यातील तीन अर्ज माघार मागे घेण्यात आले तर सध्या चार अर्ज कायम राहिले आहेत. महिला मतदारसंघातील दोन जागांसाठी सहा अर्ज वैध झाले होते. त्यातील दोन अर्ज मागे घेण्यात आले आहेत. चार अर्ज शिल्लक राहिले आहेत. या बॅंकेसाठी आता 14 मार्चला मतदान होणार आहे तर 16 मार्चला मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकीसाठी जवळपास 53 हजार मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.

Web Title: Election for Solapur Janata Bank, 44 candidates in the fray for 17 seats