सोलापुरातील दहा कंपन्यांतील 1519 जागांसाठी रोजगार मेळावा 6 जुलैपासून ऑनलाइन रोजगार मेळावा 

सोलापूर : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारने लॉकडाऊन, संचारबंदी/जमावबंदी असे प्रतिबंधात्मक उपाय केले. या उपाययोजनांमुळे कोरोनाचा संसर्ग काही प्रमाणात रोखता आला परंतु अर्थकारणाला मोठी खीळ बसल्याने अनेकांचे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अशा बिकट स्थितीत सोलापूरच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाने बेरोजगारांसाठी गुड न्यूज आणली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील दहा औद्योगिक कंपन्यांतील 1 हजार 519 रिक्त पदांसाठी भरती करण्यात येणार आहे. त्याकरिता 6, 7 आणि 8 जुलै रोजी ऑनलाइन रोजगार मेळावा आयोजित केल्याची माहिती सोलापूरच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक संचालक सचिन जाधव यांनी दिली. लॉकडाऊनमुळे बंद झालेले उद्योग अटी व शर्तीवर सुरू झाले आहेत. अशा उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्‍यकता आहे. उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ऑनलाइन रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. दहावी उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण, बारावी, डिप्लोमा, पदवीधर, पदवीव्युत्तर पदवी झालेल्या उमेदवारांसाठी ही भरती उपयुक्त आहे. या मेळाव्यात ट्रेनी, वेल्डर, फिटर, इलेक्‍ट्रिशियन, मिल अटेंडर, शिफ्ट असिस्टंट, कार्पेंटर, ड्राफ्ट्‌समन, सेल्स एक्‍झिक्‍युटिव्ह, सर्व्हिस इंजिनिअर, टेली कॉलर, संगणक ऑपरेटर, विमा सल्लागार, नर्सिंग फार्मासिस्ट, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, सिक्‍युरिटी गार्ड, सुपरवायझर, स्विपर, आया या पदांची भरती होणार आहे. उमेदवारांच्या मुलाखती व्हिडीओ कॉन्फरन्स किंवा फोनद्वारे ऑनलाइन घेण्यात येणार आहेत.

