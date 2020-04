CoronaVirus गावात नव्याने आलेल्यांना घरात न घेता निवारा केंद्रात दाखल करा 

अक्कलकोट (जि. सोलापूर) : मुंबई, पुण्यासह परजिल्हा व परराज्यातून नव्याने आलेल्या कुणालाही घरात किंवा गावात न घेता प्रशासनाने व्यवस्था केलेल्या निवारा केंद्रात दाखल करावे व प्रशासनाला सहकार्य करावे, अन्यथा कडक कारवाई करू, असा इशारा अक्कलकोटच्या तहसीलदार अंजली मरोड यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. अक्कलकोट तहसील कार्यालयात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत तहसीलदार मरोड यांच्यासह आमदार सचिन कल्याणशेट्टी हेही उपस्थित होते. दोघांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. तहसीलदार मरोड यांनी सांगितले, पुणे, मुंबईसह परराज्यातून आतापर्यंत तालुक्‍यात 17 हजार 853 नागरिक आले असल्याची माहिती देऊन त्यापैकी बहुतांश जणांचा 14 दिवसांचा कालावधी संपलेला आहे. परजिल्हा व परराज्यातून आता नव्याने तालुक्‍यात येणाऱ्या नागरिकांना ठेवण्यासाठी तीन निवारा कक्ष शहरात उघडण्यात आलेले आहेत याची क्षमता 191 लोकांची आहे. सध्या नव्याने आलेले 56 लोक असून त्यांना निवारा कक्षात ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत सुमारे चार हजार लोकांना होम क्वारंटाईनचे शिक्के मारले होते. त्यापैकी केवळ नऊ जण संशयीत राहिलेले आहेत. सध्या अंतरराज्य, आंतरजिल्हा व तालुक्‍याच्या काही ठिकाणी जोडणाऱ्या सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत. तसेच मालवाहतूक करणारे तालुक्‍यातील चालक हे घरी न जाता जिल्हा परिषद शाळेच्या निवारा केंद्रामध्ये राहण्याची त्यांची व्यवस्था केल्याचे तहसीलदार मरोड यांनी सांगितले. एप्रिल महिन्याचे रेशन धान्यचे वाटप पूर्ण झालेले असून पंधरा दिवसानंतर केसरी कार्ड धारकांना मे व जूनचे धान्य वाटप करण्यात येणार असल्याचे सांगून शहरात दोन ठिकाणी शिवभोजन थाळी सुरू असल्याचे त्या म्हणाल्या.

