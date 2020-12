कोरोना काळातही 37 हजार भाविकांनी घेतले विठुरायाचे मुखदर्शन ! 35.50 लाखांची देणगी जमा 

पंढरपूर (सोलापूर) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल - रुक्‍मिणीचे मंदिर दर्शनासाठी खुले करून एक महिना पूर्ण झाला आहे. महिनाभराच्या काळात राज्यासह देशभरातील सुमारे 37 हजार भाविकांनी आनलाइन पास काढून विठुरायाचे मुखदर्शन घेतले आहे. याच दरम्यान मंदिर समितीला 35 लाख 50 हजार रुपयांची देगणीही जमा झाली आहे. कोरोना संकटामुळे लाखो भाविक-भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेले पंढरपूर येथील विठुरायाचे मंदिर तब्बल आठ महिने बंद होते. सरकारी आदेशानंतर दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर राज्यातील सर्वच धार्मिक स्थळांबरोबर विठ्ठल - रुक्‍मिणी मंदिर खुले करण्यात आले. कोरोनाचे संकट पूर्ण टळले नसले तरी काही प्रमाणात संसर्ग कमी झाल्याने पंढरपुरात भाविकांची वर्दळ वाढू लागली आहे. तरीही मंदिर समितीने कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करत फक्त देवाचे मुखदर्शन सुरू केले आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून देवाच्या दर्शनासाठी आसूलेले भाविकही नियमांचे कोटेकोरपणे पालन करून पंढरीनाथाच्या चरणी लीन होत आहेत, अशी माहिती मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली. मंदिर दर्शनासाठी खुले करून एक महिना पूर्ण झाला. महिनाभराच्या काळात राज्यासह देशभरातील सुमारे 37 हजार भाविकांनी ऑनलाइन पास काढून विठ्ठल - रुक्‍मिणीचे मुखदर्शन घेतले आहे. या काळात कार्तिकी यात्रेचा सोहळाही प्रातिनिधिक स्वरूपात साजरा केला. एका महिन्याच्या काळात मंदिर समितीला सुमारे 35 लाख 50 हजार रुपयांची देणगीही जमा झाली आहे. मंदिर तब्बल आठ महिने बंद असल्याने समितीला मिळणाऱ्या देणगीवर देखील मोठा परिणाम झाला होता. याच काळात मंदिर समितीने अनेक सामाजिक उपक्रम राबवून लोकांना मदत देखील केली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर दर्शनासाठी खुले करण्यात आले. त्यामुळे पंढरपूरचे अर्थकारणही काही प्रमाणात पूर्ववत होऊ लागले आहे. कोरोनामुळे आठ महिने बंद असलेले विठ्ठल - रुक्‍मिणी मंदिर दिवाळी पाडव्यापासून मुखदर्शनासाठी खुले करण्यात आले आहे. एक महिन्याच्या काळात सुमारे 37 हजार भाविकांनी विठुरायाचे मुखदर्शन घेतले आहे. मंदिर समितीला 35 लाख 50 हजार रुपयांची देणगीही जमा झाली आहे.

- बालाजी पुदलवाड,

व्यवस्थापक, श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर समिती, पंढरपूर संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

