दिलासादायक! पेट्रोल, डिझेल सर्वांनाच मिळणार, फक्त ‘ही’ अट 

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील (ग्रामीण व शहर मधील प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून) पेट्रोल व डिझेलपंप सकाळी 7 ते सायंकाळी ७ या वेळेत सुरू राहणार आहेत. पेट्रोल व डिझेल भरण्यासाठी आता ओळखपत्राची किंवा पासची आवश्यकता असणार नाही. सर्वांना पेट्रोल व डिझेल देण्याचा आदेश सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी घेतला आहे.

पेट्रोल, डिझेलचा पुरवठा करत असताना सोशल डिस्टन्सचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित पेट्रोल व डिझेल पंप चालकावर सोपविण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील पेट्रोल-डिझेल पंप शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या विहित वेळेमध्ये सुरू राहतील असा आदेशही जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी दिला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील पोलीस आयुक्तालयाची हद्द वगळून व ग्रामीण भागातील प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून इतर भागातील अत्यावश्यक सेवेची सर्व दुकाने व अस्थापना सकाळी 7 ते सायंकाळी सात या वेळेत सुरू ठेवण्याचाही आदेश जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी दिला आहे. या शिवाय अत्यावश्यक सेवेत न मोडणारी दुकाने व अस्थापना देखील सकाळी 7 ते सायंकाळी 7 या वेळेत सुरू राहणार आहेत. बिगर अत्यावश्यक सेवेची दुकाने सुरू ठेवण्यासाठी त्यांना व्यवसायाची दिवस निश्चित करून देण्याची जबाबदारी त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपविण्यात आली आहे. बिगर अत्यावश्यक सेवेची दुकाने व अस्थापना ज्यातून विक्री करण्याचे साहित्य (उदा. हार्डवेअर, कपडे, भांड्याची दुकाने इत्यादी वर्गवारीतील दुकाने) दररोज उपलब्ध होतील असे नियोजन त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका/नगरपंचायत/नगरपरिषद/ ग्रामपंचायत) यांनी करावे अशी सूचनाही जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी केली आहे. मद्यविक्रीबाबत प्रतीक्षाच

मद्य विक्रीच्या निर्णयाबाबत अद्याप प्रतीक्षाच सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील देशी - विदेशी मद्य विक्रीच्या दुकानाबाहेर सोशल डिस्टन्ससाठी मार्किंग केल्याने जिल्ह्यातील मद्य विक्रीची दुकाने सुरू होणार अशी शक्यता निर्माण झाली होती. मद्य विक्री बाबत गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्त यांनी कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील मद्य विक्रीच्या आदेशाबाबत आणखीन काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.

