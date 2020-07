यात्रा भरली नाही तर सहा महिन्यांची घरपट्टी व दुकानपट्टी रद्द कराः कोणी केली मागणी ते वाचा 

पंढरपूर(सोलापूर)ः या वर्षी आषाढी यात्रा पंढरपुरात कोरोना संकटाने होऊ शकली नाही. याचा फटका स्थानिक नागरिक व व्यापाऱ्यांना बसला आहे. नागरिक व व्यापारी अडचणीत आहेत हे लक्षात घेऊन पालिकेने घरपट्टी आणि व्यापाऱ्यांची दुकानपट्टी रद्द करावी, अशी मागणी भाजपने केली आहे. हेही वाचाः तापमान अचुक निदानासाठी हेड बॅंड दरवर्षी पंढरपूर नगरपालिकेवर आषाढी यात्रेचा मोठा आर्थिक बोजा पडतो. यावर्षी आषाढी यात्रा न भरल्यामुळे हे अनुदान नगरपालिकेला मोफतच मिळाल्यासारखे आहे. 24 मार्च पासून ते 30 जून पर्यत पंढरपूर शहरातील व्यावसायिकांचा व्यापार ठप्प आहे. व्यापाऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. अशामध्ये दरवर्षी भरणारी आषाढी यात्रा यावर्षी न भरल्यामुळे छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांसह पंढरपुरातील सर्वानाच आर्थिक फटका बसलेला आहे. हेही वाचाः कृषी संजीवनी सप्ताहाचा शुभारंभ आषाढी यात्रा झाल्यानंतर नागरिक आपली नळपट्टी, घरपट्टी व दुकान पट्टी नगरपालिकेमध्ये प्रामाणिकपणे भरत असतात. यातून नगरपालिकेला सुमारे दहा कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होते. या उत्पन्नातून पालिकेकडून आर्थिक विकासाची कामे होत असतात. चालू वर्षी आषाढी यात्रा न झाल्यामुळे तसेच मार्च महिन्यापासून कोरोनाचे संकट आल्यामुळे सर्व पंढरपूरकरांच्या समोर आर्थिक समस्या उभी ठाकली आहे. त्यामुळे पंढरपूर नगरपालिकेला मिळालेल्या पाच कोटी रुपये यात्रा अनुदानाचा उपयोग पालिकेने विकास कामासाठी करावा. व्यापाऱ्यांकडून मिळणारी कराची रकम 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2020 या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी रद्द करावी. यासाठी पंढरपूर नगरपालिकेने विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून अशा प्रकारचा ठराव पारित करावा. शासनाकडून मिळालेले पाच कोटी रुपये अनुदान हे विकास कामांसाठी खर्च करण्याबाबत शासनाची अनुमती घ्यावी अशी मागणी भाजपने नगर पालिकेतील सत्ताधारी आघाडीचे नेते, आमदार प्रशांत परिचारक, नगराध्यक्ष साधना भोसले व मुख्याधिकारी अभिजीत मानोरकर यांच्याकडे केली आहे. नगरपालिकेने ठराव पारित करावा

- संजय वाईकर, शहराध्यक्ष भाजपा पंढरपूर



