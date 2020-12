सोशल मिडियांवर महिलांचे बनावट प्रोफाईल व फोटो गैरवापराच्या साठ तक्रारी दाखल

सोलापूर : सोशल मीडियावर महिलांना त्रास देण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. शहरात अशा प्रकारच्या तक्रारींचे प्रमाण अधिक असून सायबर पोलिस ठाण्याकडे याबाबत आतापर्यंत सुमारे 60 तक्रारी अर्ज आले आहेत. आतापर्यंत दोन गुन्हे दाखल झाले आहेत.

सोशल मीडियावर महिलांचे बनावट प्रोफाइल तयार करून त्रास देणे, बदनामीकारक मजकूर व फोटो पोस्ट करणे, फेसबुक प्रोफाईल हॅक करणे, मोबाईल क्रमांक पोस्ट करणे अशा प्रकारच्या तक्रारींमध्ये वाढ होताना दिसते. मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा ही आता सामान्य बाब झाली आहे. अनेक जण सोशल मीडियाचा वापर करतात. मात्र त्यामधील धोके अनेकांना माहीत नाहीत. अनेक तरुण-तरुणी कमी वयात असताना देखील खोटी माहिती देऊन सोशल मीडियावर खाते उघडतात. अशा तरूणी सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात सहज सापडतात.

सायबर सेलकडे फेसबुकवर बनावट अकाऊंट तयार करणे, व्हाट्‌सऍप वरून अश्‍लील संदेश पाठवणे, मुलींच्या फोटोंचा गैरवापर करणे, फेसबुक अकाऊंट हॅक करून खंडणी उकळणे अशा तक्रारींची संख्या जास्त आहे. सायबर सेल पोलीसांकडे चालू वर्षात याबाबत जवळपास 60 तक्रारी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. तसेच या तक्रारींची चौकशी करताना दोन गुन्हे देखील पोलिसांनी दाखल केले आहे. सुरक्षिततेचा उपयोग व्हावा

सोशल मीडियाचा वापर करताना तरुणी व महिलांनी विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. व्हॉट्‌सऍपवर ठेवलेले डीपी अनोळखी व्यक्तींना दिसू नयेत याची तांत्रिक सोय करण्यात आली आहे. मात्र याची माहिती अनेकांना नसते. फेसबुक, व्हाट्‌सअपची माहिती, सोशल मीडियावर टाकलेला फोटोचा दुरुपयोग झाल्याच्या घटना समोर येतात. वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर झाल्याचे प्रकारही घडले असल्याचे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Web Title: Fake profile of women on social media, sixty complaints of misuse of photos