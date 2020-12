बोरांचे दर गडगडल्याने उत्पादक हवालदिल ! उत्पादन खर्चही निघेना 

सांगोला (सोलापूर) : या वर्षी वातावरणात होणारे सततचे बदल व सध्याच्या ढगाळ हवामानामुळे बोरांचे परिपक्व होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ढगाळ हवामानामुळे बोरांची आवक वाढल्याने दर मात्र गडगडले आहेत. बोराच्या दरातील घसरणीने हाती काहीच शिल्लक राहात नसल्याचे उत्पादक शेतकऱ्यांनी सांगितले. बोरांना प्रतिकिलो तीन ते आठ रुपयांपर्यंत भाव मिळत आहे. सांगोला तालुक्‍यात डाळिंब हे प्रमुख पीक असले तरी बोरांचेहे मोठे क्षेत्र आहे. तालुक्‍यातून बेळगाव, हुबळी, हैदराबाद, मालेगाव, पुणे, नगर आदी बाजारपेठांमध्ये बोर विक्रीसाठी पाठवली जातात. डाळिंबातील तेल्या व विविध प्रकारच्या रोगांमुळे येथील शेतकऱ्यांनी बोर उत्पादनाकडे अधिक लक्ष दिले होते. हवामानातील सतत होणाऱ्या बदलामुळे यावर्षी शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने अधिक खर्च करून बोरांचे चांगले उत्पादन घेतले होते. परंतु सध्याच्या ढगाळ वातावरणामुळे बोरांचे परिपक्व होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाले आहे. दोन दिवस बोरे नाही काढली तर झाडाखाली सर्वत्र लाल होऊन नासली जात आहेत. त्यामुळे शेतकरी दररोज गोळा करून बाजारपेठेत पाठवत आहेत. परंतु बाजारपेठेत दरच नसल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच शिल्लक राहात नाही. सध्या तीन ते आठ रुपयांपर्यंत प्रतिकिलो दर मिळत आहे. परंतु यासाठी लागणारे वेचणी, भरण्यासाठी ठिके, आडत हमाली, वाहतूक असा पाच ते सहा रुपये प्रतिकिलो खर्च येत आहे. वर्षभर बागेला केलेला इतर खर्च वेगळा आहे. दर गडगडल्याने सध्या शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच शिल्लक राहात नाही. अनेक शेतकरी झालेला खर्चही निघत नसल्याचे सांगत आहे. बोरासाठी वेचणीचा खर्च मोठा आहे. ढगाळ हवामानामुळे बाजारपेठेत आवक वाढल्याने दर मोठ्या प्रमाणात घटले आहेत. सध्याच्या दरामुळे खर्चाच्या मानाने हाती काहीच शिल्लक राहात नाही

- अप्पासाहेब खंडागळे,

बोर उत्पादक डाळिंबातील विविध रोगांमुळे बोरासाठी यावर्षी जास्त खर्च केला होता. परंतु सध्या बोरांना दरच नसल्याने झालेला खर्चही हाती राहात नाही

- सोमनाथ बिले,

बोर उत्पादक सध्या चमेली बोराला प्रतिकिलो तीन रुपयांपासून आठ रुपयांपर्यंत तर उमरान बोरांना प्रतिकिलो तीन ते पाच रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

