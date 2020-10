जो कारखाना लगेच तोड देईल त्यालाच ऊस देणार ! शेतकरी वर्ग झाला सतर्क 

नातेपुते (सोलापूर) : माळशिरस तालुक्‍यातील ऊस उत्पादकांनी आपल्या शेतातील ऊस जो कारखाना लगेच तोड देईल त्यांना देण्याचा मनोमन विचार केला आहे. त्यामुळे गळितासाठी ऊस जाण्यासाठी शेतकरी वर्ग झाल्याचे दिसून येत आहे. विजयादशमीच्या मुहूर्तावर शंकरनगर येथील सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते पाटील साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. पहिल्या दिवशी नातेपुते व पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील ऊस गळितासाठी पाठविला आहे. तसेच फलटण तालुक्‍यातील खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर यांच्या स्वराज साखर कारखाना व पवार यांच्या शरयू साखर कारखाना यांच्याकडेही अनेकांनी आपला ऊस पाठवला आहे. सदाशिवनगर येथील श्री शंकर सहकारी साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम यावर्षी जानेवारीत सुरू होईल, असा मनोदय संचालक मंडळाने व्यक्त केला असून, या कारखान्यावर ऊस उत्पादक, बॅंकांचे, पुरवठादार लोक, कामगारांची देणी मोठ्या प्रमाणात आहे. या कारखान्याचा हा गळीत हंगाम सुरू होण्यासाठी 250 कोटी रुपयांची गरज आहे. विद्यमान चेअरमन आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी राज्य शासन व केंद्र सरकारकडे जास्तीत जास्त निधी मिळावा असा प्रयत्न सुरू केला आहे. तरीही जोपर्यंत सर्वांची मागील देणी दिली जात नाहीत, तोपर्यंत गळीत हंगामास परवाना मिळेल असे वाटत नाही. त्यामुळे मोहिते-पाटील परिवाराच्या जवळच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी या कारखान्यावर विसंबून न राहता आपल्या शेतातील उभा ऊस जो कारखाना ऊस तोडणी लवकर देईल त्यांना देण्याचा सपाटा लावला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The farmers decided to give the cane to the factory which would pay the bill immediately