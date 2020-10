कुकडीच्या पाण्याने भरा मांगी तलाव; शेतकऱ्यांनी केली आमदार शिंदे यांनी लक्ष घालण्याची मागणी 

पोथरे (सोलापूर) : मांगी (तालुका करमाळा) तलावात सध्या पावसाचे व कुकडी प्रकल्पाचे मिळून 45 टक्के पाणीसाठा झाला आहे. तलावात पावसाचे काही प्रमाणात पाणी येत असून, कुकडी प्रकल्पाचे येणारे पाणी बंद झाले आहे. आमदार संजय शिंदे यांनी याकडे लक्ष घालून कुकडीचे बंद झालेले पाणी तातडीने मांगी तलावात सोडून तलाव शंभर टक्के भरावा, अशी मागणी येथील शेतकरी वर्गातून होत आहे. गेली दोन वर्षे मांगी तलाव निरंक होता. या वर्षी एक जूनपासूनच पावसाने सुरवात केल्याने तलावात पाणी आले. शिवाय कुकडी प्रकल्पाचे दोन वेळा पाणी आले. हे सर्व पाणी मिळून सध्या तलावात 50 टक्के पाणीसाठा झाला आहे. मात्र आरक्षित पाण्यामुळे हा पाणीसाठा शेतीसाठी पुरेसा नाही. आमदार संजय शिंदे यांनी याकडे लक्ष घालून तातडीने बंद झालेले पाणी तलावात सुरू करून तलाव शंभर टक्के भरावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. या वर्षी सीना नदी वाहत असल्याने नदी परिसरात पाणी पातळी वाढली आहे. मांगी तलाव शंभर टक्के भरला तर रब्बी व उन्हाळा हंगामासाठी कॅनॉलद्वारे पाणी सोडता येईल. त्यामुळे मांगी, पोथरे, बिटरगाव श्री, खांबेवाडी, धायखिंडी, करंजे अशा आठ गावांत उसाचे श्रेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढेल. यासाठी मांगी तलाव पूर्ण क्षमतेने भरणे गरजेचे आहे. पोथरे येथील शेतकरी धनंजय झिंजाडे म्हणाले, मांगीत लावाच्या वरील भागात पिकांना पाण्याची गरज नाही. अशा स्थितीतच तलावात जास्त काळ पाणी येऊ शकते. उशीर झाला की वरील भागातील शेतकरी कॅनॉल फोडतात. त्यामुळे पाणी येत नाही. ही बाब गांभीर्याने लक्षात घेऊन तातडीने तलावात पाणी सोडावे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Farmers demand to fill Mangi pond by starting closed water of Kukdi