"मागेल त्याला शेततळे', मागणी करूनही शेतकऱ्यांना मिळेना आता अनुदान 

सोलापूर : तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राबविलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजनेतून शेतकऱ्यांना शेततळे मिळाले परंतु शेततळ्यासाठी शासनाकडून मिळणारे अनुदान बंद झाल्याने लाभार्थी शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. सरकारकडे वारंवार मागणी करूनही अनुदान मिळत नसल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडले आहेत. या योजनेतून सोलापूर जिल्ह्यात केलेल्या 3 हजार 374 शेततळ्यांचे 16 कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाकडे प्रलंबित आहे. मार्चपासून या योजनेअंतर्गत अर्ज मागविण्याची प्रक्रियाही बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. पूर्वीच्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळत नाही आणि आता नवीन शेतकऱ्यांना शेततळे मिळत नाही अशा दुहेरी संकटात जिल्ह्यातील शेतकरी सापडला आहे. उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात 56, दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यात 107, मोहोळ तालुक्‍यात 622, अक्कलकोट तालुक्‍यात 130, बार्शी तालुक्‍यात 132, माढा तालुक्‍यात 771, करमाळा तालुक्‍यात 110, पंढरपूर तालुक्‍यात 568, सांगोला तालुक्‍यात 387, मंगळवेढा तालुक्‍यात 207, माळशिरस तालुक्‍यात 284 अशा एकूण 3 हजार 374 शेततळ्यांचे अनुदान राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. शेततळ्याचे अनुदानासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. अनुदान मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे.

Web Title: The farmers did not get the subsidy even after demanding it