मंगळवेढ्यातील 670 शेतकऱ्यांना मिळाली फळपीक विम्याची 1.81 कोटींची भरपाई 

मंगळवेढा (सोलापूर) : गतवर्षीच्या हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेतील तालुक्‍यातील 670 शेतकऱ्यांच्या मंजूर पीक विम्याची 1 कोटी 81 लाखांची भरपाई देण्यास विमा कंपनीने विलंब केल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची पीक विम्याची रक्कम द्यावी म्हणून आमदार भारत भालके यांनी मुख्यमंत्री व कृषिमंत्री यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आल्यामुळे, अखेर निधी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा झाला आहे. याबाबत सविस्तर हकीकत अशी, की गत वर्षीच्या खरीप हंगामातील हवामानावर आधारित बहारातील डाळिंब पिकाचा तालुक्‍यातील सात महसूल मंडळमधील शेतकऱ्यांनी विमा भरला. त्यामधील मंगळवेढा, मरवडे, भोसे या महसूल मंडळमधील 4 हजार 700 शेतकऱ्यांना वंचित ठेवून इतर चार मंडळातील शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर रक्कम जमा करताना जवळपास 670 शेतकऱ्यांना विमा भरपाईसाठी गेल्या आठ महिन्यांपासून विमा कंपनीने प्रलंबित ठेवले असून, त्यांची रक्कम जवळपास एक कोटी 81 लाख रुपये आहे. ही रक्कम देण्यास विमा कंपनीने तरतूद केली नसल्यामुळे विमा भरलेले शेतकरी यंदाच्या हंगामात फळबागाची जोपासना व संगोपन करण्यास व पडलेल्या पावसामुळे फळबागांवर पडलेल्या तेल्या व कुजवा रोगामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले. शासनाच्या महावेध या पर्जन्यमापन यंत्रावर नोंदलेली आकडेवारी व कृषी व महसूल खात्याकडील आकडेवारीतील तफावतीचा फटका इतर महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना बसला. परंतु मंजूर शेतकऱ्यांना पीक विमा द्यावा म्हणून आमदार भारत भालके यांनी विधानसभेत या शेतकऱ्यांना विमा देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. याबाबत आमदार भारत भालके म्हणाले, पावसामुळे फळबागा असलेल्या शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम दिवाळीपूर्वी मिळाल्यास सध्याच्या संकटातून सावरण्यासाठी मोठा आर्थिक हातभार लागणार आहे. त्यासाठी आपण विधानसभेत सातत्याने आवाज उठवल्यामुळे या सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देऊन यासाठी आवश्‍यक असलेल्या रकमेची तरतूद केल्यामुळे शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Farmers in Mangalwedha received compensation of Rs 1.81 crore for fruit crop insurance