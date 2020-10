खासदार, आमदार यांनी दिलेला शब्द पुकळे यांनी केला पूर्ण

पिलीव (सोलापूर) : माळशिरस तालुक्यातील पिलीव येथे अतीवृष्टीमुळे बळीराजा अडचणीत आहे. पाण्याच्या प्रवाहामुळे बरेच रस्ते वाहून गेले आहेत. यामध्ये पिलीव येथील जामदार वस्तीकडे जाणारा रस्ता वाहून गेला, आणि पिलीव हद्दीतील हत्तीबुडी तलाव भरुन वाहत असल्यामुळे जवळपास 100 घरांची लोकवस्ती असलेल्या जामदारवस्तीचा पिलीव गावाशी संपर्क तुटला. लोकांना जीवनावश्यक वस्तू, दुधाची नेआण करणे बंद झाली, त्यामुळे खूप नुकसान झाले. पिलीवमध्ये आमदार रामभाऊ सातपुते यांनी अतीवृष्टीच्या नुकसानीचा पाहणी दौरा केला. यावेळी पिलीव मनसेच्या वतीने आमदार रामभाऊ सातपुते यांना याचे निवेदन दिले. तसेच त्यानंतर खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनीही पिलीव भागाचा दौरा केला. त्यावेळी जामदारवस्तीच्या लोकांनी आपल्या व्यथा सांगितल्या. तसेच पिलीव पत्रकार संघाने लोकांच्या अडचणी लक्षात आणून दिल्या. यावेळी खासदार साहेबांनी स्वखर्चाने सिमेंट पाईपचा पूल तयार करून रस्ता करण्याचे आश्वासन दिले. त्याची जबाबदारी खासदार व आमदार दोघांनी युवा नेते मा.शिवराज पुकळे यांच्याकडे दिली. तसेच काही अडचणी असतील तर निःसंकोचपणे शिवराज पुकळे यांच्याकडे भेटा असे सांगितले. सामजिक कार्याची जान आणि भान असणारे शिवराज पुकळे यांनी लोकांची अडचण लक्षात घेऊन तातडीने सिमेंट पाइप उपलब्ध करून लोकांची अडचण सोडवली. खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या स्वखर्चातून आमदार रामभाऊ सातपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवक नेते शिवराज पुकळे यांच्या प्रयत्नांनी पिलीव (जामदारवस्ती ) हत्तीबुडी तलाव खालील ब्रीज व 2.5 किमी रस्त्याचे मुरमीकरण काम केल्यामुळे जनतेमधून खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार रामभाऊ सातपुते व शिवराज पुकळे तसेच काम करून घेणारे कार्यकर्ते यांचे कौतुक होत आहे. यावेळी युवक नेते शिवराज पुकळे, प्रा.संजय पाटील, प्रमोद भैस, शुभजीत नष्टे, गणेश देशमुख, अमोल मदने, अतुल भैस, मधुकर भिसन, धिरज जामदार, सुरज जामदार, माजी ग्रा.पं.सदस्य सर्जेराव जामदार, दादासाहेब भिसन, विनायक चोबे, अमोल चोबे, नितीन जामदार, अमर जामदार, वैभव खरात, सदा खरात, महावीर खरात व नागरिक उपस्थित होते. संपादन - सुस्मिता वडतिले

