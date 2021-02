ढिम्म प्रशासनामुळे पंढरीत कोरोनाचा उद्रेक होण्याची भीती ! माघी यात्रेपूर्वीच नियम गुंडाळून भाविकांची वाढली गर्दी 

पंढरपूर (सोलापूर) : राज्यात पुन्हा कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागली आहे. कोरोनाचा संसर्ग कमी करण्यासाठी अनेक धार्मिक कार्यक्रमांवर निर्बंध लागू केलेले असतानाही पंढरपुरात मात्र माघी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांची गर्दी वाढू लागली आहे. भाविकांच्या वाढत्या गर्दीमुळे कोरोनाचा पुन्हा उद्रेक होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्यात वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येमुळे राज्य शासनाने पुन्हा एकदा लॉकडाउन करण्याचा इशारा दिला आहे. पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून नियमांचे पालन करा; अन्यथा लॉकडाउनचा निर्णय घेतला जाईल, असा सूचक इराशा दिला आहे. मात्र येत्या 23 फेब्रुवारीला प्रमुख चार यात्रांपैकी एक असलेली माघी यात्रा आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर समितीने 22 व 23 फेब्रुवारी रोजी विठ्ठल मंदिर दर्शनासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरी माघी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातून येणाऱ्या भाविकांची गर्दी पंढरपुरात वाढू लागली आहे. माघी यात्रा अवघ्या तीन ते चार दिवसांवर येऊन ठेपली असतानाही संचारबंदीबाबत प्रशासनाकडून अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे पंढरपुरात माघीसाठी भाविकांची गर्दी वाढू लागली आहे. माघीसाठी राज्याच्या विविध भागांतून दिंड्या दाखल होऊ लागल्या आहेत. शहरातील मठ आणि धर्मशाळा भाविकांच्या गर्दीने फुल्ल झाल्या आहेत. कोरोनाचा संसर्ग वाढल्याने राज्यात पुन्हा लॉकडाउन करण्याची शक्‍यता असतानाही पंढरपुरात मात्र प्रशासन अजून ढिम्म असल्याचे दिसून येत आहे. मंदिर परिसरात व बाजारात विनामास्क भाविक बिनदिक्कतपणे फिरत आहेत. त्यामुळे माघी यात्रेत पुन्हा कोरोना डोके वर काढण्याची भीती देखील व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हा प्रशासनाने माघी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर दोन दिवस संचारबंदी लागू करावी, अशी मागणी देखील या निमित्ताने शहरातील नागरिकांमधून व्यक्त केली जात आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

