नव्या वर्षात निर्भयता, स्वच्छता, व्यायामाचा संकल्प : जयंत भोसले यांचा निर्धार 

सोलापूरः कोरोना काळात प्रत्यक्ष संकटात काम करत असताना त्या अनुभवाने माझ्याकडे सावधानता व आरोग्य जागरुकतेची एक नवी दृष्टी मिळाली. त्यातून आता नव्या वर्षात मी निर्भयता, स्वच्छता व व्यायामाचा संकल्प हाती घेतला आहे असे मत महानगरपालिकेचे अनुरेखक जयंत भोसले यांनी येथे व्यक्त केले.

महानगरपालिकेचे कर्मचारी जयंत भोसले हे त्यांच्या नववर्षाच्या संकल्पाबद्दल बोलत होते. मागील वर्षभरात मला कोविड साथीत काम करावे लागले. कंटेन्मेंट झोन निश्‍चित करणे, कोरोना रुग्णांची माहिती घेणे असे या कामाचे स्वरुप होते. कोरोना साथीचा प्रभाव जबरदस्त होता. मनामध्ये भीती वाढलेली होती. त्यावेळी अचानक महानगरपालिकेचे तत्कालीन अधिकारी श्री. तावरे यांनी कर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन कोरोबद्दलची भीती घालवून टाकली. भीती कमी झाल्याने कामाच्या बाबतीत एक नवा आत्मविश्‍वास निर्माण झाला.

तरीही संसर्ग टाळण्याचे आव्हान रोजच्या कामामध्ये होते. कुटुंबाच्या संदर्भात मोठी काळजी निर्माण झालेली होती. विशेषतः आईच्या तब्येतीची चिंता होती. तेव्हा स्वच्छता, सॅनिटायझेशन व आहार हेच महत्त्वाचे आधार होते. नोकरीवरून आल्यानंतर घराबाहेर बाथरुममध्ये स्नान करूनच घरात प्रवेश करण्याचा शिरस्ता ठेवला. सर्व वस्तूंचे सॅनिटायझेशन काळजीपूर्वक केले. हळूहळू स्वच्छता हाच कोरोनामुक्तीचा आधार आहे, हे पटायला लागले. कुटुंबासोबत वेळ देता येत नसल्याने सर्व नातेवाईकांनी झूम मिटिंग घेऊन एकत्र बोलत होतो. संकटकाळातही झूम मिटिंग खूपच उपयोगी ठरली. हेही वाचाः वेळापूर पोलिसांनी आवळल्या आंतरराज्य सोनसाखळी चोरांच्या मुसक्‍या ! एक लाखाचा एैवज जप्त नव्या वर्षाचा संकल्प करत असताना मी स्वच्छतेची सवय कायम ठेवण्याचे ठरवले आहे. कोणत्याही स्थितीत केवळ स्वच्छताच आपल्याला आजाराच्या संकटापासून दूर ठेउ शकते. निर्भयता हाच नव्या वर्षाचा माझ्यासाठी आधार असणार आहे. तसेच गरम व ताजा आहार नव्या वर्षात घेण्याचे ठरवले आहे. नियमित व्यायाम करण्याचादेखील संकल्प केला आहे. खऱ्या अर्थाने माझ्या आयुष्यात कोरोना संकटात केलेली कामगिरी व त्यातून मिळालेल्या नव्या सवयी नव्या वर्षासाठीदेखील उपयोगी ठरणार आहेत.



Web Title: Fearlessness, cleanliness, determination to exercise in the new year: Jayant Bhosale's decision