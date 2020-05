निवडणूक काही महिन्यांवर; दामाजी कारखान्याचा सभासदांना धक्का 

मंगळवेढा (जि. सोलापूर) : येथील श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासदांनी कारखान्याच्या सुधारित पोटनियमांची पूर्तता न केल्यामुळे अक्रियाशील सभासदत्व, अशी वर्गवारी करण्याबाबतच्या नोटीसा बजावण्यात आल्यामुळे सभासदांमध्ये खळबळ उडाली आहे. यामध्ये 70 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक सभासद असल्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

दामाजी सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक अवघ्या आठ महिन्यावर येऊन ठेपली असताना मतदानाच्या अधिकाराबाबत सभासदांना बजावलेल्या नोटीसा महत्त्वपूर्ण आहे. कारखान्याने 15 एप्रिल रोजी दिलेल्या या नोटीसा महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 कलम 26 (2)नुसार बजावण्यात आल्या आहेत. कारखान्याच्या पाच वर्षाच्या गळीत हंगामपैकी किमान एका हंगामात सभासदांनी संस्थेला ऊस पुरवठा केला पाहिजे व मागील पाच वर्षात सरासरी किमान एका सर्वसाधारण सभेस हजर असने बंधनकारक आहे. कलम 27 (10) मधील तरतुदीनुसार कारखान्याचे लेखापरीक्षण झाले आहे. यामध्ये अनेक सभासद क्रियाशील नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे संबंधित सभासदांना कळविण्याच्या दृष्टीने या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामुळे कारखान्याच्या 19 हजार सभासदात खळबळ उडाली. याबाबत नोटिसानंतर कारकाखान्याचे माजी अध्यक्ष नंदकुमार पवार, सभासद राहुल घुले, शशिकांत चव्हाण, तुकाराम कुदळे, संतोष मोगले या सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडे तक्रार केली असून सभासदांना कायम क्रियाशील ठेवण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. सभासदत्व रद्द केले नाही, फक्त वर्गवारी केली

23 एप्रिल 2013 च्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सर्व सभासदांनी मंजुरी दिलेल्या 97 व्या घटना दुरुस्तीनुसार तयार करण्यात आलेल्या पोटनियमातील तरतुदी, सहकारी कायद्यातील तरतुदी व लेखापरिक्षणातील दोषांची पूर्तता करण्यासाठी सभासदांना नोटीस दिली आहे. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), पुणे यांनी 19 सप्टेबर 2014 ला याला मंजुरी दिली आहे. सदर पोटनियम मंजुरीस पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर सभासदांची वर्गवारी करणे कायद्याने व पोटनियमाने संस्थेवर बंधनकारक आहे. पोटनियम, कायदा व शासनाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या नियमानुसार सहकारी संस्थेने कामकाज केले. सभासदत्व रद्द केले नाही फक्त वर्गवारी केली.

- झुंजार आसबे, कार्यकारी संचालक

