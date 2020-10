सोलापूर पोलिस अधीक्षकपदासाठी 15 जणांची फिल्डिंग ! वजनदार नेत्याच्या माध्यमातून दोन वरिष्ठ मंत्र्यांकडे वाढले हेलपाटे 

सोलापूर : ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांची नगरला बदली झाली आहे. त्यांच्या जागी नवा अधिकारी कोण येणार, याची सोलापूरकरांना उत्सुकता लागली आहे. सहा महिने उशिराने झालेल्या बदल्यांमुळे बहुतांश अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या ठिकाणी जाऊन पदभार स्वीकारला आहे. मात्र, जिल्ह्यातील वजनदार नेत्याच्या माध्यमातून सुमारे 15 पोलिस अधिकाऱ्यांनी सोलापूर ग्रामीणसाठी मंत्रिमंडळातील दोन वरिष्ठ ज्येष्ठ मंत्र्यांकडे फिल्डिंग लावण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे. राज्यातील पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्‍त, अप्पर पोलिस अधीक्षक, सहायक पोलिस आयुक्‍त, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांसह जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या नुकत्याच बदल्या करण्यात आल्या आहेत. वास्तविक पाहता या बदल्या सहा महिन्यांपूर्वीच होणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्यातील कोरोना संसर्गाची स्थिती पाहता यंदा बदल्यांसाठी काही महिने विलंब झाला. बदल्यांची चाहूल लागताच काही अधिकारी त्यांना पाहिजे त्या ठिकाणी पोस्टिंग मिळावी, त्यासाठी विविध पद्धतीने प्रयत्न करतात. सोलापूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांची बदली नगरला पोलिस अधीक्षकपदी झाली. तत्पूर्वीच, सोलापुरात पोस्टिंग मिळावी म्हणून 15 अधिकाऱ्यांनी संबंधित जिल्ह्यातील वजनदार नेत्यांकडे संपर्क केल्याची चर्चा आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या बदल्यात कसलाही रस नसलेल्या त्या नेत्यांनी सकारात्मकता दाखविली नाही. मात्र, त्यांनी अधिकाऱ्यांना अपेक्षित ठिकाणी बदली मिळवण्याचा मार्ग दाखविल्याचीही चर्चा आहे. आता सोलापूरवर प्रेम करणारे ज्येष्ठ मंत्री अधीक्षकपदी कोणता अधिकारी देणार, याचीही उत्सुकता आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलावरच अडकली प्रतीक्षा यादी

सोलापूरसह अन्य काही जिल्ह्यांतील तथा शहरात वरिष्ठ अधिकारी म्हणून पोस्टिंग मिळावी म्हणून राज्याच्या मंत्रिमंडळातील दोन वरिष्ठ मंत्र्यांनी काही अधिकाऱ्यांची नावे मुख्यमंत्र्यांना कळविली आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांचा त्या जिल्ह्यासाठी विचार व्हावा, अशी चिठ्ठीही त्यासोबत जोडली आहे. आयपीएस तथा आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मुख्यमंत्र्यांकडून होत असल्याने काही अधिकाऱ्यांची बदली झाली, परंतु त्यांना पोस्टिंग मिळालेली नाही. वरिष्ठ मंत्र्यांनी पाठविलेल्या चिठ्ठीवर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अद्याप काहीच निर्णय न झाल्याने सोलापूरच्या पोलिस अधीक्षकपदासाठी आणखी वाट पाहावी लागेल, अशीही चर्चा आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

