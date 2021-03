मोहोळ "राष्ट्रवादी'च्या पक्ष नेतृत्वाची कसोटी ! नगरपरिषदेच्या 17 जागांसाठी 55 जण इच्छुक 

मोहोळ (सोलापूर) : मोहोळ नगरपरिषदेच्या होणाऱ्या निवडणुकीकरिता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे 17 प्रभागांतील 55 उमेदवारांनी पक्षाकडे उमेदवारीची मागणी केली आहे. मोहोळ नगरपरिषदेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने माजी आमदार राजन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेत उमेदवारी मागणीच्या माध्यमातून आघाडी घेतली आहे. शहरामध्ये एकूण 17 प्रभाग आहेत. त्यासाठी इच्छुक नगरसेवक पुढीलप्रमाणे प्रभाग क्रमांक एक : मेघा संतोष भोसले, शाहिन नबीलाल इनामदार

प्रभाग क्रमांक 2 : नाजनीन एजाज तलफदार, रूपेश धोत्रे,

प्रभाग क्रमांक 3 : शरयू आनंद गावडे, सुषमा मंगेश पांढरे, पल्लवी चिंतामणी देशमुख

प्रभाग क्रमांक 4 :नूरजहॉं नसरुद्दीन मोमीन, दीपाली बाळासाहेब गवळी, दिलशाद जब्बार शेख, लक्ष्मी राहुल तावसकर

प्रभाग क्रमांक 5 : लक्ष्मी संतोष खंदारे, रेखा विजय अष्टुळ

प्रभाग क्रमांक 6 : विमल मनोहर खवळे, मनीषा दिलीप जाधव

प्रभाग क्रमांक 7 : स्मिता प्रकाश कोकणे, यशोदा दिलीप कांबळे, प्राची संदीप सोनवणे, शोभा नागनाथ सोनवणे, प्रज्ञा सचिन अष्टुळ

प्रभाग क्रमांक 8 : संतोष जनार्दन सुरवसे, मुश्‍ताकअहमद खाजूलाल शेख, चंद्रकांत भगवान वाघमोडे

प्रभाग क्रमांक 9 : रोहित फडतरे

प्रभाग क्रमांक 10 : अंजली अशोक मांडवे, प्रीती हेमंत गरड, सुप्रिया नागेश पुराणिक, कीर्तिबाला ब्रह्मदेव भोसले, छाया मधुकर शिंदे, वंदना दीपक इंगळे

प्रभाग क्रमांक 11 : नेताजी मोतीराम जाधव, सुदर्शन सुभाष गायकवाड

प्रभाग क्रमांक 12 : सुदर्शन दत्तात्रय कळसे, गोरख ज्ञानदेव गोडसे, जिब्राईल बाबाजान शेख, सूर्यकांत नागनाथ कांबळे, गणेश मारुती धोटे, मुश्‍ताक अहमद खाजूलाल शेख

प्रभाग क्रमांक 13 : प्रशांत अशोक पाचपुडके,सा क्षी रोहित फडतरे, योगेश हरिभाऊ ओहोळ

प्रभाग क्रमांक 14 : लखन जगदीश कोळी, प्रमोद मोहन डोके, प्रकाश सुभाष आठवले

प्रभाग क्रमांक 15 : संतोष बापू वायचळ, समीर अब्दुल सत्तार नाईकवाडी, मुश्‍ताक अहमद खाजूलाल शेख

प्रभाग क्रमांक 16 : अर्चना विजय वाघमोडे, अनिता संजयकुमार सुळे, कल्पना शिवानंद स्वामी

प्रभाग क्रमांक 17 : सुरेश दादा गाढवे, तानाजी बाबू माने, संजयकुमार भीमराव सुळे उमेदवारी मागणीच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीच्या विद्यमान नगरसेवकांसह इच्छुकांची गर्दी पाहता पक्ष नेतृत्वाची खरी कसोटी उमेदवार निवडीसाठी लागणार, हे मात्र निश्‍चित! संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Fifty five activists from the Nationalist Congress Party are keen for the Mohol Municipal Council election