प्रभाकर वस्ती व मित्रनगरमध्ये दोन गटांत हाणामारी ! दोन्ही घटनांत 30 जणांविरुद्ध परस्परविरोधी गुन्हे दाखल 

सोलापूर : प्रभाकर महाराज मंदिराजवळील प्रभाकर वस्तीमध्ये दोन गटांत हाणामारी होऊन 22 जणांविरुद्ध जोडभावी पेठ पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच शेळगी परिसरातील मित्र नगरात पैशाच्या कारणावरून महिलेस मारहाण केल्या प्रकरणी दोन गटांत मारामारी होऊन जोडभावी पेठ पोलिस ठाण्यात आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रभाकर महाराज मंदिराजवळील घटनेत नितीन अप्पा माने (वय 21, रा. जवळकर वस्ती, सोलापूर) याच्या फिर्यादीवरून राजू कापसे- पाटील, सुल्तान काळे, भारत काळे, रुक्‍मिणी काळे, तेजश्री शिंदे, योगीता माने, भाग्यश्री माने, पूजा कापसे, वर्षा कापसे, नागूबाई कापसे, हाजू कापसे (सर्व रा. जवळकर वस्ती, सोलापूर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तेजा अभिजित शिंदे (वय 30, रा. प्रभाकर महाराज मंदिरासमोर, सोलापूर) या महिलेच्या फिर्यादीवरुन नितीन माने, पांडुरंग माने, सागर माने, श्रीकांत माने, महेश जाधव, अप्पा माने, छाया अप्पा माने, सोनू पांडुरंग माने, रेश्‍मा सागर माने, पूनम श्रीकांत माने, मीनाक्षी माने, मंगल माने (रा. प्रभाकर महाराज मंदिरासमोर, सोलापूर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बुधवारी (ता. 16) रात्री प्रभाकर महाराज मंदिराजवळ नितीन माने हा घरासमोर थांबला असताना राजू कापसे-पाटील याने, तुला दिलेले पैसे द्यायचे नाही का, असे म्हणून शिवीगाळ करून मारहाण करण्यास सुरवात केली. त्या वेळी नितीन माने याच्याशी संबंधित व राजू कापसे याच्याशी संबंधित वरील सर्वांनी एकमेकांना शिवीगाळ करून हाणामारी केली, म्हणून जोडभावी पेठ पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मोरे व पोलिस हवालदार धुमाळ तपास करीत आहेत. मित्रनगरमध्ये मारहाणप्रकरणी परस्परविरोधी गुन्हा दाखल

शेळगी परिसरातील मित्रनगरात पैशाच्या कारणावरून महिलेस मारहाण केल्याप्रकरणी दोन गटांत मारामारी होऊन जोडभावी पेठ पोलिस ठाण्यात आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दत्तात्रय राजबा बंडगर (वय 65, रा. परमशेट्टी दाल मिलजवळ, मित्रनगर, सोलापूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून प्रमोद कोळेकर, प्रीती कोळेकर, सुनील कोळेकर, सुवर्णा कोळेकर (रा. रामराज्य नगर, शेळगी, सोलापूर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुनील वसंतराव कोळेकर यांच्या फिर्यादीवरून दत्तात्रय बंडगर, प्रकाश बंडगर, प्रदीप बंडगर, सविता बंडगर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दत्तात्रय बंडगर यांच्या सुनेला सुनील कोळेकर याने, माझे पैसे कधी देणार, म्हणून शिवीगाळ करून चापट मारली होती. त्याचा जाब विचारण्यासाठी बंडगर हे कोळेकर याच्या घरी गेले असता कोळेकर व बंडगर यांच्यात मारहाण झाली, म्हणून जोडभावी पेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक दाईंगडे व हवालदार दुधाळ तपास करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Fighting between two groups in Prabhakar Vasti and Mitranagar and a case was registered with the police