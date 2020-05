लॉकडाऊनमध्ये स्वगृही येण्यासाठी इच्छुकांनी लिंकवर माहिती भरावी

अक्कलकोट (सोलापूर) : राज्यात व राज्याबाहेर ठिकठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित कामगार, यात्रेकरू, विद्यार्थी तसेच इतर नागरिकांना अक्कलकोट विधानसभेतील गावात यायचे आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. राज्यात आणि देशात कोरोना संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीत जनतेला मदत होण्याकरिता माननीय पीठासीन अधिकारी यांनी दिलेल्या निर्देशनुसार विधानभवन, मुंबई येथे नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. ज्या नागरिकांना अक्कलकोट विधानसभेतील गावात यायचे आहे, अशा नागरिकांची तपशीलवार माहिती ई- मेल करण्याचे सूचना विधानसभा सदस्य म्हणून मला मिळालेली आहे. तरी आपण https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdslThxUGfMBRVFSm3ZRANXjhJvtTHL... या लिंकवर जाऊन फॉर्ममध्ये आपली अचूक माहिती भरावे, जेणेकरून आपल्याला आणण्यासाठी प्रयत्न करता येईल. हे लिंक भरण्यास काही अडचण आल्यास खाली दिलेल्या व्यक्तींच्या व्हाट्सअप्प नंबरवर माहिती पाठवावी. ज्यात धनंजय गाढवे (7798238999), प्रदीप पाटील (7038701014),

शिवशंकर स्वामी (9881214190), अप्पाशा पुजारी (9923260789) आदींचा समावेश आहे. परत येण्याबाबतचे निर्णय शासन स्थरावरच होणार असून त्यांनी ठरविलेल्या नियम, अटी आणि निकष पाळून सर्वांना परत आणण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. हा फॉर्म भरणे म्हणजे परत येण्याची परवानगी मिळाली असे गृहीत धरू नये, असे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी सांगितले आहे.

