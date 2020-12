ग्रामपंचायत निवडणुकीची अंतिम मतदार यादी सोमवारी होणार प्रसिद्ध 

सोलापूर : राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत मुदत संपलेल्या तसेच नव्याने प्रस्थापित झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया राबविली जात आहे. या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीवर मोठ्या प्रमाणात हरकती आल्याने या हरकतींचा निपटारा करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मुदत दिली आहे. पूर्वी 10 डिसेंबरला प्रसिद्ध होणारी अंतिम मतदार यादी आता सोमवारी (ता. 14) प्रसिद्ध केली जाणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या प्रारुप मतदार यादीवर मोठ्या प्रमाणात हरकती आल्यामुळे नाशिक, जळगाव येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे मुदतवाढीची विनंती केली होती. राज्यातील इतर जिल्ह्यांकडूनही याबाबत आयोगाकडे विचारणा होत होती. हरकतींची संख्या पाहता निवडणूक आयोगाच्यावतीने ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान 14 डिसेंबर रोजी ग्रामपंचायतीची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार असून सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत 16 डिसेंबरला होणार आहे. गावगाड्याच्या राजकारणातील दोन महत्वाच्या प्रशासकीय घटना पुढील आठवड्यात घडणार असल्याने गावातील पुढाऱ्यांचे आणि इच्छुकांचे या प्रक्रियांकडे लक्ष लागले आहे.

