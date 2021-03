मोहोळमधील ग्रामपंचायतीचे वातावरण तापले ! 71 हरकती प्राप्त; गुरुवारी होणार अंतिम यादी प्रसिद्ध 

मोहोळ (सोलापूर) : मोहोळ तालुक्‍यातील कार्यकाल संपलेल्या 76 ग्रामपंचायतींची प्रारूप यादी मंगळवारी (ता. 1) प्रसिद्ध झाली असून, सोमवारी (ता. 7) या यादीवर हरकती घेण्याची मुदत आहे. दरम्यान, शनिवार (ता. 6) पर्यंत एकूण सात मंडलातील 71 हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. हरकतींची सुनावणी होऊन गुरुवारी (ता. 10) अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार असल्याची माहिती तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी दिली. मोहोळ तालुक्‍यातील 76 ग्रामपंचायतींचा नोव्हेंबरअखेर कार्यकाल संपला आहे. मतदार यादी प्रसिद्धही होईल, पण आपल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण काय निघणार, याकडे गाव पातळीवरील पुढाऱ्यांसह तालुक्‍यातील वरिष्ठ नेते मंडळींचे लक्ष लागले आहे. येत्या दोन दिवसांत आरक्षण जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. सध्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाचा ताबा आहे. ग्रामपंचायतीच्या गाव पातळीवरील गट-तट व कामकाजाची पूर्ण माहिती नसल्याने विकासाचा गावगाडा थांबला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लवकर घ्याव्यात, अशी मागणी होत आहे. तहसील कार्यालयातील निवडणूक विभाग नुकताच विधान परिषदेच्या निवडणुकीची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून निवांत झाला आहे. त्यामुळे आता तो विभाग ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या कामाला लागला आहे. ग्रामपंचायत आरक्षण सोडत ही गुंतागुंतीची असते. मात्र त्यामुळे अनेक कार्यकर्त्यांचे भवितव्य यावर अवलंबून असते. विविध जाती प्रवर्गासाठी सरपंचाचे आरक्षण पडत असल्याने आपल्या गावातील सरपंच कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार, याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, माझे नाव माझ्या पहिल्या प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात गेले आहे, विधानसभेच्या मतदार यादीत माझे नाव होते, मात्र ग्रामपंचायतीच्या मतदार यादीत ते नाही यासह अन्य प्रकारच्या हरकती दाखल झाल्या आहेत. प्राप्त झालेल्या हरकतींची सुनावणी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होण्याअगोदर होणार आहे. मंडलनिहाय प्राप्त हरकती कामती बुद्रूक मंडल : दादपूर, कोरवली, जामगाव बुद्रूक, एकूण हरकती - 15

सावळेश्वर मंडल : भोयरे, आष्टे, चिंचोली काटी, एकूण हरकती - 28

नरखेड मंडल : देगाव (वा), एकुरके, एकूण हरकती - 4

मोहोळ मंडल : कोळेगाव - 1 हरकत

पेनूर मंडल : पेनूर, खंडाळी, एकूण हरकती - 14

टाकळी सिकंदर मंडल : तांबोळे, हरकती - 2

वाघोली मंडल : इंचगाव, अंकोली, वाघोली, वाघोली वाडी, घोडेश्वर, एकूण हरकती - 6 संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

