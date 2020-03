कोरोना : आम्ही सगळेच घरी बसलो, खायचं काय?

सोलापूर : "काम नाही, पगार नाही... 22 तारखेपासून आम्ही बेकार आहोत... जो पैसा होता तो आता संपला आहे... ठेकेदार कोणी मदत करेना, दाद देईना... घरातील सगळेच बांधकाम कामगार, बिगारी आहोत... आता सगळेच घरी बसलो आहोत... खायचं काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे... शासनाने आम्हाला त्वरित मदत करावी; अन्यथा आमची खूप बिकट परिस्थिती होईल...' अशी विनवणी गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून बेरोजगार झालेले बांधकाम कामगार शासनाला करीत आहेत. हेही वाचा - "कोरोना'विरुद्धच्या लढ्यात सोलापुरातील "हा' उद्योगही देणार योगदान! कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने लॉकडाऊनचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे 22 तारखेपासून येथील बांधकाम कामगार बेरोजगार झाले आहेत. यातील बिगारी कामगारांना एका दिवसाच्या रोजीसाठी 350 ते 400 तर मिस्त्री व गिलावकाम करणाऱ्या कामगारांना 500 ते 600 रुपये इतका पगार मिळतो. काहींच्या एका घरात आई, वडील, भाऊ व पत्नी असे सर्वचजण बांधकाम कामगार आहेत. लॉकडाऊनमुळे काही संपूर्ण कुटुंबं बेरोजगार झाली आहेत. आठवड्यापूर्वी मिळालेला पगार संपल्याने आता ही कुटुंबं उघड्यावर येत आहेत. त्यांना कोणी उधार-उसनवारीही द्यायला तयार नाहीत. रोज बांधकाम कामगारांचे फोन येत आहेत. आम्हाला मदत करा, मदत मिळवून द्या, भीक मागायची वेळ आली आहे, अशी विनवणी हे कामगार करीत आहेत, अशी माहिती लाल बावटा बांधकाम कामगार युनियनचे सचिव श्रीकांत कांबळे यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. गेल्या 10-12 दिवसांपासून बांधकामे बंद झाल्याने आम्ही बेरोजगार झालो आहोत. मी मिस्त्रीचे काम करतो तर माझा भाऊ फरशीचे काम करतो. घरात सातजण आहोत. आता पैसे नसल्याने खायचे वांदे सुरू झाले आहेत. आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. शासनाने नुकसान भरपाई द्यावी व जीवनावश्‍यक साहित्य त्वरित पुरवावे.

- फत्तेसिंग बाबावाले आठवडाभरापासून आमची रोजीरोटी बंद झाली आहे. आम्ही दोन भाऊ व वडीलही बांधकाम कामगार आहेत. गेल्या आठवड्यात मिळालेला पगार आता संपला आहे. आता हातात पैसा नाही. ठेकेदारही काम नसल्याने हात आखडता घेत आहे. उधार-उसनवारी कोणी द्यायला तयार नाही. आमची उपासमार होण्याआधी शासनाने त्वरित मदत करावी.

- शंकर वड्डेपल्ली आमचे सहाजणांचे कुटुंब. आम्ही दोघे भाऊ बांधकाम कामगार व माझी पत्नी बिगारी कामगार आहे. कामे बंद झाल्याने आर्थिक संकटात सापडलो आहोत. ठेकेदार काम सुरू असेल तरच पगार देणार. काळ्या बाजारामुळे महागाई इतकी वाढली की, साधी भाजी खरेदी करणेसुद्धा परवडत नाही. शासनाने त्वरित मदत न केल्यास खूपच बिकट परिस्थिती होणार.

- देविदास विटेकर लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झालेल्या बांधकाम कामगारांची अवस्था दयनीय झाली आहे. अनेक कुटुंबातील सर्वच सदस्य बांधकाम कामगार आहेत. त्यांना कोणी मदत करायला तयार नाही. बांधकाम कल्याणकारी मंडळातर्फे त्वरित मदत मिळायला हवी. किमान 20 हजार रुपये प्रत्येक कामगाराच्या खात्यात जमा करावे व राशनपाण्याची व्यवस्था व्हावी.

- श्रीकांत कांबळे,

सचिव, लाल बावटा बांधकाम कामगार युनियन

Web Title: Financial crisis on construction workers due to lack of work due to curfew