विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या सचिवांची "ना घर का, ना घाट का' अवस्था ! 

कुर्डू (सोलापूर) : सोलापूर जिल्ह्यातील 1230 विविध कार्यकारी सोसायट्यांचा कारभार चालवणाऱ्या सचिवांवर सात महिन्यांच्या पगारी थकल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. याबाबत सचिव संघटनेने आवाज उठवणे गरजेचे असताना, सचिवांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने गावोगावच्या सचिवांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील 508 सचिव हे 1230 विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांचा कारभार हाकत असून, प्रत्येकाकडे एकापेक्षा अनेक सोसायट्यांचा कारभार आहे. दररोज विविध प्रकारची माहिती बॅंक व सहाय्यक निबंधक करत असतात. त्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी दररोज प्रवास करावा लागतो. गेल्या अनेक महिन्यांपासून पगारी थकल्याने सचिवांच्या कुटुंबाची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्यामुळे त्यांना कुटुंब चालवणं जिकिरीचं झाले असून, सोसायटीच्या कामकाजाकरिता त्यांना फिरावे लागते. गाडीमध्ये पेट्रोल टाकण्यासाठी पैसे नसल्याची खंत एका सचिवाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर मांडली. यावरून सचिव संघटना ही सचिवांच्या मागण्यांकरिता प्रशासनाकडे व बॅंकेच्या दरबारी आवाज उठवण्यासाठी कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. सचिवावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा देखरेख संघ कार्यरत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील हा देखरेख संघ अवसायनात निघाला असून, यावर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे सचिवांचे भविष्य हे अंधारात असून, त्यांची परिस्थिती "ना घर का ना घाट का' अशी निर्माण झाली आहे. सचिव संघटना ही मागण्यांच्या योग्य व तात्त्विक मुद्द्यांवर चर्चा न करता प्रशासनाच्या दबावाला बळी पडत आहे की काय, असा सवाल सचिव मंडळींतून निघत आहे. पदाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ठोसपणे कोणी बोलण्यास तयार नाही. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Financial difficulties facing the secretaries of various executive societies due to non-payment of salaries