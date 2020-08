जुन्या विडी घरकुल परिसतील दोन महिला सावकारांच्या विरोधात गुन्हा 

सोलापूर : पांडुरंग धोंडीबा लिंबोळे (वय 55, रा.रविवार पेठ) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार जुन्या विडी घरकुलमधील प्लॅटिनियम आपार्टमेंटमधील सविता बगले यांच्या विरोधात महाराष्ट्र सावकारी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बगले यांच्याकडे कुमार अण्णाराव ढंगापूरे यांच्या नावाचा शंभर रुपयांचा स्टॅम्प, अंबादास दत्तात्रय मादगुंडी यांच्या नावाचा शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प, विजया बॅंकेच्या सोलापूर शाखेचा कोरा धनादेश (मागे सही असलेला), बॅंक ऑफ इंडियाच्या विजापूर रोड शाखेचा साठ हजार रुपयांचा धनादेश (शिवानंद अंबण्णा म्हेत्रे यांच्या खात्यावरील पे असलेला कोरा चेक) बगले यांच्याकडून पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे. सविता बगले यांनी लोकांकडून घेतलेले दोन कोरे धनादेश व दोन कोरे बॉण्ड या कारवाईत जप्त करण्यात आले आहेत. अधिकृत परवान्याशिवाय सावकारीचा व्यवसाय करत असल्याने बगले यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दुसऱ्या घटनेत विवेकानंद बाबुराव स्वामी (वय 53, रा. नागेंद्रनगर, भाग एक - कुमठा नाका) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून हैदराबाद रोड वरील जुना विडी घरकुल येथील अंबिका नगरमधील सविता रमेश सरवदे यांच्या विरोधात एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईत मनीष माने यांच्या नावे युको बॅंकेच्या जुळे सोलापूर शाखेतील बचत खात्याचे 5 चेक, मनीषा सुभाष माने यांनी लोकमंगल को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेच्या मुख्य शाखेत कर्ज मागणीसाठी दाखल केलेल्या अर्जाचा मूळ प्रस्ताव, अंबादास दत्तात्रय मुदगुंडी यांच्या नावाचा शंभर रुपयांचा कोरा बॉण्ड ताब्यात घेण्यात आला आहे. सविता सरवदे यांनी लोकांकडून कोरे चेक बॉण्ड घेतले होते. या कारवाईत ते जप्त केले आहेत. अधिकृत परवानगीशिवाय सविता सरवदे यांचा सावकारीचा व्यवसाय असल्याने त्यांच्याविरोधातही महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम 2014 च्या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.



