सोलापूर : विमानतळ परिसरातील वाळलेल्या गवताला रविवारी रात्री सव्वा नऊ वाजता आग लागली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिवे, पणत्या लावण्याचे आवाहन केले होते, पण काही अतिउत्साही नागरिकांनी फटाक्‍यांची आतषबाजी केल्याने गवताला आग लागली. घटनेची माहिती कळताच अग्निशमन दलाचे पथक विमानतळ येथे पोचले. परिसरातील नागरी वसाहतीमध्ये उडवलेले फटाके उडून विमानतळात पडले आणि आग लागली असावी, असे अग्निशमन दलाचे प्रमुख केदार आवटे यांनी सांगितले. चार गाड्यांनी पाणी मारून आग विझवण्यात आली. या घटनेत काही नुकसान झाले नसल्याचे आवटे यांनी सांगितले.

