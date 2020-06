विधायक..! लोकसहभागातून वाखरीत पहिले कोविड केअर सेंटर सुरु

पंढरपूर (सोलापूर) : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून वाखरी (ता. पंढरपूर) येथील एमआयटी कॅम्पसमध्ये जिल्ह्यातील पहिले हायटेक कोविड केअर सेंटर लोकसहभागातून सुरु केले आहे. यासाठी पंढरपूरच्या तहसीलदार डॉ. वैशाली वाघमारे यांनी पुढाकार घेवून सुमारे सहा लाख रुपयांचा निधी लोकसहभागातून जमा केला आहे. यातून त्यांनी कोविड 19 संशयित रुग्णाचे स्वबॅ घेण्यासाठी स्वतंत्र ओपीडी केंद्र उभारले आहे. या हायटेक ओपीडीमध्ये आतापर्यंत जवळपास 100 हून अधिक संशयित रुग्णांचे स्वॅब घेतले आहेत. दरम्यान, आज प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी अंकित गुप्ता, प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांनी येथील कोविड केअर सेंटरला भेट देवून पाहाणी केली. यावेळी त्यांनी तहसीलदार डॉ. वैशाली वाघमारे यांच्या या कामाचे कौतुक केले. सोलापूर शहरात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढू लागली आहेत. त्यातच पंढरपूर शहर व तालुक्‍यात सात रुग्ण आढळून आले आहेत. भविष्यात प्रादुर्भाव वाढू शकतो हे गृहीत धरुन शहर व तालुक्‍यातील रुग्णांवर स्थानिक पातळीवर उपचार व्हावेत यासाठी प्रशासनाने वाखरी येथे कोविड केअर सेंटर सुरु केले आहे. येथे हायटेक ओपीडी सेंटरची आवश्‍यकता होती. परंतु यासाठी निधीची गरज होती. यावर पर्याय म्हणून तहसीलदार डॉ. वैशाली वाघमारे यांनी स्वतः पुढाकार घेवून जवळपास सहा लाख रुपये लोकसहभागातून जमा केले. त्यातून त्यांनी हायटेक ओपीडी सेंटर सुरु केले. त्यामुळे येथे संशयित रुग्णांचे स्वॅब घेणे शक्‍य झाले आहे. हायटके ओपीडी सेंटर सुरु झाल्यापासून सुमारे 100 हून अधिक लोकांचे स्वॅब घेतले आहेत. येथील ओपीडीचा माळशिरस, माढा, सांगोला, मंगळवेढा येथील रुग्णांना फायदा झाला आहे.

येथील कोविड केअर सेंटरमधील संशयित रुग्णांवर नजर ठेवण्यासाठी 39 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. येथील सेंटरमध्ये सध्या 68 जणांना ठेवण्यात आले. यामध्ये चार कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचारही सुरु आहेत. येथील संशियत रुग्णांना जेवण, नाष्ट याबरोबर एकवेळा आयुर्वेदीक काढाही दिला जातो.

येथील रुग्णांची दिवसातून दोन वेळा आरोग्य तपासणी केली जाते. यासाठी तालुका वैद्यकीय अधिकारी एकनाथ बोधले यांच्या मार्गदर्शनाखाली 21 वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी काम पहात आहेत. येथील कोविड केअर सेंटरची जबाबादारी डॉ. अभिजीत रेपाळ, मंडळ अधिकारी चंद्रकांत ढवळे, तलाठी समाधान शिंदे यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.

