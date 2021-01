किसान रेल्वेमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन विकासाच्या रुळावर ! सोलापूर स्टेशनवरून प्रथमच 184 टन कांदा हावड्याकडे रवाना 

सोलापूर : मध्य रेल्वेच्या सोलापूर रेल्वे स्थानकावरून प्रथमच किसान रेल्वेच्या माध्यमातून 184 टन कांदा सांगोला - सिकंदराबाद - हावडाकडे रवाना करण्यात आला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातून किसान रेल्वेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे सोलापूर रेल्वे स्थानकावरून प्रथमच 184 टन एवढा कांदा रवाना करण्यात आला आहे. किसान रेल्वेच्या माध्यमातून रेल्वेला 8.5 लाखांचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात गुणवत्तापूर्ण भाजीपालाही किसान रेल्वेने विविध ठिकाणी पोचवले जात आहे. यापूर्वी सोलापूर विभागातून किसान रेल्वेतून सिमला मिरची, डाळिंब, द्राक्ष आदींची निर्यात करण्यात आली. सोलापूर विभागातून दिल्ली, हावडा, मिरझपूर, रामपूर या ठिकाणी मालवाहतूक करण्यात आली आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात देखील किसान रेल्वेने मालवाहतूक तसेच भाजीपाला पोचविला जात आहे. सोलापूर जिल्ह्यातून भाजीपाला पाठवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत आहे. एकंदरीत, शेतकऱ्यांना रस्ते वाहतुकीतून भाजीपाला लांब अंतरावरील शहरात पाठवायचा असेल तर वाहतुकीचा खर्च मोठा येत होता आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या हातात अपेक्षित पैसे येत नव्हते. रेल्वेमंत्र्यांनी सुरू केलेल्या किसान रेल्वेस जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विकासाचे मोठे दालन निर्माण करून दिले आहे. गुरुवारी सांगोला व्हाया सोलापूर, सिकंदराबाद, हावडा या मार्गावर किसान रेल्वेतून 184 टन कांदा रवाना करण्यात आल्याची माहिती सोलापूर विभागाचे वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक प्रदीप हिरडे यांनी दिली. लॉकडाउनच्या काळात रेल्वेची प्रवासी वाहतूक सेवा बंद असल्याने रेल्वेला आर्थिक फटका सहन करावा लागला. त्या पार्श्वभूमीवर रेल्वेमंत्र्यांनी किसान रेल्वेच्या माध्यमातून देशभर जीवनावश्‍यक वस्तूंची वाहतूक सेवा सुरू केली आहे. त्यामुळे किसान रेल्वे प्रशासनाला आणि देशातील शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरली आहे. सांगोला व्हाया सोलापूर, सिकंदराबाद, हावडा या रेल्वेतून प्रथमच सोलापूर स्थानकावरून 184 टन कांद्याची गुरुवारी वाहतूक करण्यात आली आहे. किसान रेल्वे ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितार्थ राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घेणे येणे आवश्‍यक आहे. अत्यावश्‍यक सेवा प्रवासी भाड्याच्या दरात उपलब्ध करून दिली आहे. शेतकऱ्यांना चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न रेल्वेकडून केला जात आहे.

- प्रदीप हिरडे,

वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक, सोलापूर संपादन : श्रीनिवास दुध्याल महाराष्ट्र

