प्रथमच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत शिवसेनेची मोर्चेबांधणी ! निकालापूर्वीच दिली विजयाची सलामी 

पंढरपूर (सोलापूर) : राज्यात शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर शिवसेनेने ग्रामपंचयात निवडणुकीच्या निमित्ताने सत्ता विस्तारास सुरवात केली आहे. पंढरपूर तालुक्‍यातील 71 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेने निवडणुकीची मोर्चेबांधणी केली आहे. अन्‌ या मोर्चेबांधणीला यशही मिळू लागले आहे. वाखरी (ता. पंढरपूर) येथील ग्रामपंचायतीमध्ये संजय अभंगराव आणि सर्जेराव पांढरे हे दोन सदस्य बनविरोध निवडून आले आहेत. निकालापूर्वीच शिवसेनेने विजयाची सलामी दिली आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतींमध्ये शिवसेनेला चांगले यश मिळेल, असा विश्वास शिवसेनेचे तालुका प्रमुख महावीर देशमुख यांनी व्यक्त केला आहे. तालुक्‍यातील ग्रामपंचायत निवडणूक प्रचाराचा ज्वर चढला आहे. निवडणूक प्रचाराचा पहिला टप्पा पार पाडल्यानंतर गुरुवारी (ता. 7) श्री. देशमुख यांनी आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेचे बहुसंख्य उमेदवार निवडणुकीत विजयी होतील, असे सांगितले. शिवसेनेचे तालुका प्रमुख श्री. देशमुख म्हणाले, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी शेतकरी आणि शेत मजुरांसाठी चांगले काम केले आहे. त्यांच्या कामाविषयी ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये शिवसेनेला चांगले यश मिळणार आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक प्रचाराचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. यामध्ये शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते साईनाथ अभंगराव, जिल्हा प्रमुख संभाजी शिंदे, शहर प्रमुख रवी मुळे आदी नेते गावोगावी जाऊन शिवसेनेची व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ग्रामीण विकासासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांची आणि भूमिकेची माहिती देत आहेत. मतदारांचाही शिवसेनेच्या उमेदवारांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संभाजी शिंदे यांच्या पत्नी उमादेवी शिंदे या भाळवणी ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत. संभाजी शिंदे यांनी केलेल्या कामाची येथील मतदार पोचपावती देऊन त्यांनाही विजयी करतील, असेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

