पिंपरीच्या शेतकऱ्याने लढवली अनोखी शक्कल; सोयाबिन काढण्यासाठी मासेमारीच्या ट्यूबचा वापर 

मळेगाव (सोलापूर) : अतिवृष्टी झाली, शेताला तळ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. सोयाबिन पाण्यात भिजले, काढणीला आलेल्या उडदाचा चिखल झाला. शेंगाला नवीन कोंब फुटले, पिके पाण्यात सडून पिकांचा वास सुटला. उभा असलेला ऊस भुईसपाट झाला, लागण केलेले कांदे पाण्याबरोबर वाहून गेले... ही भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे बार्शी तालुक्‍यातील मळेगाव, पिंपरी (सा), ढाळे पिंपळगाव, उपळे परिसरात. पिंपरी (सा) येथील शेतकरी पैगंबर शेख यांचे संपूर्ण शेत जलमय झाल्याने सोयाबिन पाण्यात भिजले आहे. हिंगणी तलावात मासेमारी करणाऱ्या फरीद शेख, पैगंबर शेख, कबीर शेख यांनी शेतात साचलेले पाणी पाहून सोयाबिन काढणीसाठी अनोखी शक्कल लढवली आहे. शेतात तळ्याचे स्वरूप आल्याने सोयबिन काढताना मासेमारीसाठी वापरले जाणारे ट्यूब वापरले. त्यामुळे गुडघाभर पाण्यात सोयाबिन काढणे सोपे झाले आहे. एकाच वेळी ट्यूबवर सोयाबिनचे काढ अधिक ठेवता येत असल्याने होणारा त्रास कमी झाला आहे. सोयाबिन सलग दहा ते बारा दिवस पाण्यात राहिल्याने त्याचा वास सुटून बुडाशी सडले आहे. शेतकऱ्यांनी डोळ्यात आलेले पाणी पुसत स्वतःला सावरत सोयाबिन काढणीला सुरुवात केली आहे. शेतकरी भिजलेले सोयाबिनचे काढ पाण्यातून काढत अधूनमधून पडणाऱ्या उन्हात सुकावतो आहे. परिसरातील पैगंबर शेख, सुधीर काशीद, फरीद शेख, किशोर काशीद, जयंत काशीद, लक्ष्मण काशीद, दशरथ काशीद, शिरीष काशीद, आमीन शेख, अर्जुन काशीद, हनुमंत काटमोरे, श्रीमंत गडसिंग, लालासाहेब काटमोरे, सौदागर वायकर, काकासाहेब काशीद, मारुती काशीद, नारायण काशीद, नानासाहेब काळे, सतीश काशीद, पिंटू कोळी, हनुमंत वायकर, सुनील वायकर, पोपट काटमोरे, मोहन वायकर यांचे अतिवृष्टीमुळे सोयाबिन, उडीद, कांदा, ऊस पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा भीषण परिस्थितीत देखील प्रशासन मात्र डोळ्यावर हात ठेवून शासकीय आदेशाची वाट पाहत बसले आहे. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. प्रशासनाने तत्काळ पंचनामे करून झालेली आर्थिक नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी, अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Fishing tubes are being used to remove soybean crop at Pimpri