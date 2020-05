पंढरपुरात परराज्यातील दोन हजार लोकांना फिटनेस सर्टिफिकेट

पंढरपूर (जि. सोलापूर) : अन्य राज्यातील लोकांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी सवलत दिली आहे. त्यानुसार आज पंढरपुरात सुमारे दोन हजार अन्य प्रांतातील नागरिकांची शारीरिक तपासणी करून त्यांना फिटनेस सर्टिफिकेटस देण्यात आली आहेत, अशी माहिती नगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी बजरंग धोत्रे यानी दिली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनाने 17 मेपर्यंत लॉक डाऊन वाढवण्यात आला आहे. त्याच वेळी अन्य प्रांतातील नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी मुभा देण्यात आली आहे. पंढरपूर शहर व परिसरात कामाच्यानिमित्ताने सुमारे तीन हजारहून अधिक नागरिक आहेत. हे सर्वजण आता आपापल्या गावी जाण्यासाठी तयारी करू लागले आहेत. अन्य राज्यातील लोकांना आपल्या गावी जाण्यासाठी आरोग्य तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार अन्य प्रांतातील नागरिकांची नगर पालिकेच्या रूग्णालयात त्यांची आरोग्य तपासणी सुरू केली आहे. दोन दिवसांमध्ये सुमारे दोन हजार नागरिकांची आरोग्य तपासणी केली आहे. यामध्ये थर्मल स्किनिंग, पल्स रेट, खोकला, डोकेदुखी या विषयी तपासणी करून अन्य काही लक्षणांची माहिती घेतली जात आहे. आतापर्यंत तपासणी करण्यात आलेल्या दोन हजार नागरिकांमध्ये एकही संशयास्पद रूग्ण आढळून आला नसल्याचेही यावेळी डॉ. धोत्रे यांनी सांगितले.

सोशल डिस्टन्सचे सर्व नियम पाळून येथे अन्य प्रांतातील लोकांना वेळेवर तपासणी करून त्वरित सर्टिफिकेटस दिले जात असल्याचे पालिकेचे मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर यांनी सांगितले.

