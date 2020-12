चिखलठाण (सोलापूर) : चिखलठाण (ता. करमाळा) येथे लांडगा हिरा भागात बिबट्याने ऊसतोड कामगारांच्या आठ वर्षीय मुलीचा प्राण घेतला आहे. करमाळा तालुक्‍यातील सहा दिवसांतील हा तिसरा बळी आहे. ऊसतोड कामगारांची मुलगी फुलाबाई कोटले (वय 8) ही मुलगी या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडली आहे. आता वन विभाग ऍक्‍शन मोडवर आला असून, बिबट्याला घेरून पकडण्यासाठी तो लपलेला पाच एकर ऊस परिसर जाळण्यात येणार आहे. सोमवारी (ता. 7) सकाळी साडेअकरा वाजता ही घटना घडली आहे. ही घटना घडताच वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी तत्काळ त्या ठिकाणी दाखल झाले आहेत. बिबट्याला पकडण्यासाठी किंवा बिबट्याला ठार मारण्यासाठी वन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तयारी सुरू केली असून, या भागात मोठ्या प्रमाणावर ऊस व केळी पीक असल्याने बिबट्या चकवा देण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी उसात बिबट्या लपला आहे, तो पाच एकर ऊस पेटवून देण्यात येणार आहे. हा ऊस राजेंद्र बारकुंड यांचा आहे. उसाच्या तिन्ही बाजूने आग लावली जाणार असून, एका बाजूला त्याला पकडण्यासाठी वाघर टाकण्यात आले आहे. याशिवाय तीन बेशुद्ध पथक तैनात असून वन विभागाचे 100 कर्मचारी उपस्थित आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

