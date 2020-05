सोलापुरातील नॉन कोव्हिडच्या वैद्यकीय सेवेवर पाच सदस्यीय पथकाचे राहणार लक्ष

सोलापूर : कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात प्रतिबंधात्मक उपाय योजना सुरू केल्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत खासगी रुग्णालय, मान्यताप्राप्त वैद्यकीय व्यावसायिक, औषध दुकाने व आरोग्यविषयक खासगी अस्थापना सुरू ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिले आहेत. सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालय, मान्यताप्राप्त वैद्यकीय व्यवसायिक, नर्सिंग होम व आरोग्य विषय खासगी अस्थापना सुरू आहेत की नाही? याची पाहणी करण्यासाठी पाच सदस्यीय पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. नॉन कोव्हिड आजाराच्या रुग्णाना उपचार मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या रुग्णांचा भार शासकीय रुग्णालयावर वाढत असल्याची बाब जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे अपघात, प्रसूती, मधुमेह, किडनीचा आजार, हृदयविकार, मणक्यांचे व हाडाचे आजार, पॅरालिसीस इत्यादी रुग्ण खासगी रुग्णालयात गेले असता त्याच्यावर उपचार न करता त्यांना इतरत्र जाण्याचा सल्ला दिला जात आहे. सोलापूर शहरात स्त्रीरोग व प्रसुतीचे रुग्णालय बंद असल्याने या रुग्णास आरोग्य सेवा मिळण्यात अडथळे येत आहेत. सद्यस्थितीमध्ये केंद्र शासन व राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करून सोलापूर शहरातील सर्व खासगी रूग्णालय, मान्यताप्राप्त वैद्यकीय व्यवसायिक, औषध दुकाने संबंधित आरोग्यविषयक खासगी अस्थापना सुरू आहेत किंवा नाही?, त्यांच्याकडे दाखल होणाऱ्या रूग्णांसाठी किंवा ज्या रुग्णांना वैद्यकीय सेवेची आवश्यकता आहे अशा रुग्णांसाठी खासगी अस्थापना, रुग्णालय वैद्यकीय सुविधा देत आहेत की नाही? याबाबतची सविस्तर तपासणी हे पथक करणार आहे. महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली हे पथक कार्यरत असणार आहे. या पथकामध्ये मंद्रूपच्या अप्पर तहसीलदार उज्वला सोरटे यांना पथक प्रमुख करण्यात आले आहे. या पथकामध्ये महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ज्ञानेश्वर सोडल, मंगळवेढ्याचे नायब तहसीलदार परदेशीमठ, महापालिकेच्या परवाना विभागाचे अधीक्षक श्रीराम कुलकर्णी, पोलीस आयुक्त कार्यालयातील आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक तुकाराम घाडगे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पथकाने केलेल्या कामकाजाचा आढावा व अहवाल प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांच्याकडे दररोज सादर करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिले आहेत. या पथकाने कामकाजामध्ये कसूर केल्यास संबंधितांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा इशाराही जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिला आहे.

