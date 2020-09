उद्योजक वाघमारे यांच्या आत्महत्या प्रकरणी पाच जणांवर गुन्हा दाखल

मंगळवेढा (सोलापूर) : रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) पश्चिम महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष कुमार विठ्ठल वाघमारे यांचा मंगळवेढा येथील एमआयडीसीमधील तुळजाभवानी औद्योगिक वसाहतीत अज्ञात कारणावरून पेटवून घेतले होते. पेटवून घेवून केलेल्या आत्महत्येप्रकरणी पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत विक्रांत कुमार वाघमारे यांनी पोलिसात फिर्याद दिली आहे. कुमार वाघमारे यांची मंगळवेढा येथील एमआयडीसीमध्ये तुळजा भवानी मागासवर्गीय संस्था आहे. त्यामध्ये पुट्ठे बनवण्याचा त्यांचा व्यवसाय असून ते मोडनिंब येथून 15 सप्टेंबर रोजी घरातून मंगळवेढ्याला जाऊन येतो, असे सांगून निघून गेले होते. या ठिकाणी कुमार वाघमारे हे संशयास्पद मृतावस्थेत निदर्शनास आल्याने खळबळ उडाली होती. परंतु शवविच्छेदन अहवालामध्ये त्यांनी पेटवून घेऊन आत्महत्या केल्याचे निष्पन्न झाले. कुमार वाघमारे यांची मागासवर्गीय संस्था आहे. त्या वादातून हा प्रकार घडला का ? याची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि चौकशी अंती दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अन्यथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) च्या वतीने सहा ऑक्टोबर रोजी दुपारी 12 वाजता भव्य निदर्शने करण्याचा इशारा रिपाई (आ) चे पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष नागेशजी कांबळे यांनी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी तसेच पोलिस प्रशासनास दिला. दरम्यान, फिर्यादीने पोलीस स्टेशनमध्ये जयवंत विठ्ठल ओहोळ, सोमनाथ बाळू साखरे, दिपक बलभिम पवार, हे सर्व जण रा.मोडनिंब ता.माढा, बाळासाहेब भैरू क्षिरसागर, विजय हावळ दोघे रा.इचलकरंजी यांनी संस्थेच्या व इतर कामानिमित्त फिर्यादीच्या घरी गेल्या चार पाच वर्षापासून येवून धमकी व मानसिक त्रास देत होते. परंतु गेल्या एक वर्षापासून जास्तच दिलेल्या त्रासाला कंटाळून मंगळवेढा येथील औद्योगिक वसाहतीत पेटवून आत्महत्या केली. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: Five persons have been booked in connection with the suicide of businessman Waghmare in Mangalwedha