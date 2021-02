विठुरायाच्या शाही विवाह सोहळ्याच्या सजावटीसाठी मलेशिया, हॉलंड येथून आली फुले ! 

पंढरपूर (सोलापूर) : आज (मंगळवार) वसंत पंचमी... आज दुपारी 12 वाजताच्या शुभ मुहूर्तावर श्री विठ्ठल आणि रुक्‍मिणीचा शाही विवाह सोहळा मोठ्या उत्साहाने साजरा होत आहे. विवाह सोहळ्याच्या निमित्ताने श्री विठ्ठल - रुक्‍मिणी मंदिर विविध आकर्षक फुलांनी सजवले आहे. यंदाच्या साजवटीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, या वर्षी मलेशिया आणि हॉलंड या देशांमधून ऍथोलियम, आर्किड, ट्युलिप व स्ट्रॉबेरी रोज अशी वेगवेगळी रंगबिरंगी फुले सजावटीसाठी आणली आहेत. पुणे येथील भाविक भारत भुजबळ यांनी ही आकर्षक फुलांची सजावट केली आहे. यामध्ये गुलाब, झेंडू, शेवंती, आष्टर, मोगरा, गुलछडी, बिजली, जरबेरा, कार्निशेन, घोडा पत्ता, सीता वेल, ग्लॅडिओ अशा विविध 26 प्रकारच्या चार टन फुलांनी देवाच्या गाभाऱ्यासह मंदिर आणि सभामंडप सजवण्यात आला आहे. नामदेव पायरी जवळही फुलांची सजावट करण्यात आली आहे. दरवर्षी देवाचा विवाह सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या विवाह सोहळ्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतून भाविक मोठ्या संख्येने हजेरी लावून देवाचा शाही विवाह सोहळा याची देही याची डोळा अनुभवतात. परंतु, या वर्षी कोरोनाचे संकट असल्याने मोजक्‍याच भाविक वऱ्हाडी मंडळींच्या उपस्थितीत देवाचा विवाह सोहळा साजरा होत आहे.

या विवाह सोहळ्याची जय्यत करण्यात आली. वसंत पंचमी ते रंगपंचमीपर्यंत देवाला पांढरा पोषाख परिधान केला जातो. आज देवाला पांढऱ्या शुभ्र रंगाचा पोषाख परिधान करण्यात आला आहे. तर रुक्‍मिणी मातेलाही पांढऱ्या रंगाची साडी परिधान करण्यात आली आहे. विवाह सोहळ्याच्या निमित्ताने अनुराधा शेटे यांच्या अमृत वाणीतून रुक्‍मिणी स्वयंवर कथेचे निरुपणही होणार आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Flowers from Malaysia and Holland to decorate the royal wedding ceremony of Vitthal and Rukmini