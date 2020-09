"सकाळ'चा पाठपुरावा : "डीपीसी'मधून सुरु करा हिप्परगा तलावाचे सुशोभिकरण 

सोलापूर : सोलापूरनजिकच्या ब्रिटिशकालिन हिप्परगा तलावाच्या सुशोभिकरणाचे काम जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून तत्काळ सुरु करा अशा सूचना पालकमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी आज जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत. तलावाशेजारी बाग, पक्षी निरीक्षण केंद्र यासह इतर कामांसाठी आवश्‍यक असलेला निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल अशी माहिती पालमंत्री भरणे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. हिप्परगा येथील तलावाचे संवर्धन व्हावे, पर्यटनाच्या अंगाने या तलावाचा विकास व्हावा यासाठी सकाळच्यावतीने सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. "सकाळ'च्या पुढाकारातून जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, डॉ. व्यंकटेश मेतन यांच्यासह पक्षी प्रेमींनी व जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात या तलावाला भेट दिली होती. येथील उपलब्ध साधनांची पाहणी करुन या ठिकाणी पर्यटन वाढीसाठी कोण कोणती कामे करता येतील? याबाबत सविस्तर चर्चा केली आहे. "सकाळ'ने केलेल्या या पाठपुराव्याची दखल पालकमंत्री भरणे व जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी घेतली असून हिप्परगा तलावाच्या सुशोभिकरणासाठी आवश्‍यक असलेल्या कामांना तत्काळ प्रारंभ करण्याचे आजच्या बैठकीत ठरले आहे. पालकमंत्री भरणे म्हणाले, सोलापूरच्या पुढील दौऱ्यात आपण हिप्परगा तलावाची व परिसराची पाहणी करणार आहोत. पंढरपुरातून तुळजापूरला जाणाऱ्या भाविकांसाठी व सोलापुरातील नागरिकांसाठी या तलावाच्या माध्यमातून नवीन पर्यटन केंद्र उपलब्ध होणार आहे. तेथील स्थानिकांनाही या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होणार आहे.

