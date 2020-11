सुरक्षितता नियमांचे पालन करीत मोहोळ शरातील मशिदींमध्ये करताहेत मुस्लिम बांधव नमाज अदा 

मोहोळ (सोलापूर) : महाराष्ट्र सरकारने सोमवारपासून सर्व धार्मिक स्थळे खुली करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शासन निर्णयानुसार कोणती खबरदारी घेणे गरजेचे आहे, याचे पत्रकच शरातील मशिदीबाहेर चिकटवून मुस्लिम बांधवांनी नमाजपठण केले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील आठ महिन्यांपासून मशिदीमध्ये सार्वजनिक स्वरूपात नमाज पढण्यास मनाई करण्यात आली होती. पण आज (सोमवार) पासून सर्व प्रार्थनास्थळे उघडण्याचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर मुस्लिम बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. शहरातील सर्व मशिदींमध्ये नमाजपठणासाठी येत असताना समाजबांधवांनी कोणत्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करायचे, याचे पत्रकच लावण्यात आले आहे. या पत्रकामध्ये पासष्ट वर्षाची वृद्ध व्यक्ती व दहा वर्षांच्या आतील मुलांना मशिदीमध्ये नमाजासाठी न येता घरामध्येच नमाज पढण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर हातपाय धुण्यासाठी साबण व सॅनिटायझर वापरणे, स्वत:ला किंवा कुटुंबातील एखाद्यालाही सर्दी, खोकला, ताप व तत्सम आजार असेल तर त्यांना मशिदीत येण्यास बंदी करण्यात आली. मशिदीमधील दरवाज्यांना व अन्य वस्तूंना स्पर्श न करणे यासह मास्कचा वापर करत सुरक्षित अंतर राखणे आदींसह अन्य नियमांचे पत्रकच शहरातील सर्व मशिदींच्या मुख्य द्वारावर लावण्यात आले आहे. याबाबत गवत्या मारुती चौकातील जामा मशिदीचे चेअरमन सुभान अली शेख व हाफीज हाजी सादिक इनामदार यांनी "सकाळ' प्रतिनिधीला अधिक माहिती देताना सांगितले की, श्रद्धा, भावना आणि कर्तव्य यांचा मिलाफ साधत मुस्लिम बांधवांना दिवसातून पाच वेळा मशिदीमध्ये नमाज पढण्यात येताना नमाजाबाबत घ्यावयाची काळजी, सुरक्षितता, जागरूकता करीत मी, माझे कुटुंब व राष्ट्र याबाबत सांगण्यात येत आहे. या सर्व सूचनांचे अतिशय जबाबदारीने मुस्लिम बांधव पालनही करीत आहेत. या नमाजामधून अल्लाला सर्व सृष्टीतील मानवाला कोरोनापासून लवकरात लवकर मुक्ती दे, अशी प्रार्थना केली जात आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

