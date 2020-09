दामाजी कारखाना परिसरात पकडला 15.81 लाख रुपयांचा गुटखा; अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई 

मंगळवेढा (सोलापूर) : कर्नाटकातून श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना मार्गे ओझेवाडीकडे जाणारा बेकायदा 15 लाख 81 हजार 958 रुपये किमतीचा गुटखा तसेच पाच लाख 40 हजारांचे वाहन असा एकूण 21 लाख 21 हजार 958 रुपयांचा मुद्देमाल छापा टाकून अन्न व औषध प्रशासन विभागाने पकडला. या प्रकरणी चालक अमर राजू पवार, सूरज शंकर गवळी व गणेश सदाशिव भोसले (सर्व रा. अकलूज) या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्यात शासनाने गुटख्यावर बंदी घातली असताना, कर्नाटकात मात्र खुलेआम विक्री होत आहे. तेथून अवैधरीत्या गुटखा आणून राज्यात अवास्तव किमतीला विकले जाऊन अवैध व्यावसायिक मालामाल होत आहेत. गुटखा विक्रीतून मुबलक पैसे मिळत असल्यामुळे व्यावसायिकांनाही त्याचा मोह सुटत नसल्याचे चित्र आहे. रविवारी (ता. 27) पहाटे पाच वाजता कर्नाटक राज्यातून चोरट्या मार्गाने मंगळवेढा शहरातील पोलिसांचा ससेमिरा चूकवून श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना मार्गे ओझेवाडीकडे गुटख्याची वाहतूक होत असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनास मिळाली होती. पथकाने मुढवी शिवारात पहाटे पाच वाजता वाहन अडवून गुटखा पकडला. यामध्ये विमल पान मसाला 40 मोठे पोती, सुगंधी तंबाखू 8 पोती, आरएमडी पान मसाला 320 बॉक्‍स, एम सुगंधी तंबाखू 320 बॉक्‍स, सुपर जेम पान मसाला 54 पाकिटे, एस 99 सुगंधी तंबाखू 54 पाकिटे असा एकूण 15 लाख 81 हजार 958 रुपये किमतीचा माल पकडण्यात आला. पाच लाख 40 हजार रुपयांचे वाहनही जप्त करण्यात आले आहे. याची फिर्याद अन्न व औषध प्रशासनाचे मंगेश लवटे यांनी दिल्यानंतर वरील तीन आरोपींविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यान्वरे रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला. काल पहाटे पकडलेल्या घटनेची फिर्याद दाखल करण्यासाठी रात्री उशिराचा कालावधी लागला. तसेच अन्न औषध प्रशासनाचे अधिकारी फिरकत नसल्याने अवैध व्यवसायाला बळ आल्याची चर्चा मात्र रंगत आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The Food and Drug Administration seized illegal gutkha and filed a case against the three