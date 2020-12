शेकडो कुटुंबाना अन्नधान्य व निवाऱ्याची मदतः फादर लुईस डिमेलो यांचे कार्य 

सोलापूरः विद्यार्थ्यांची मानसिक विकास, संकटात सापडलेल्या व्यक्ती व कुटुंबाचे समुपदेशन व मदतीचे काम येथील फादर लुईस डिमेलो यांनी मागील काही दशकापासून केले आहे. अध्यापनाला समाजसेवेची जोड देताना संवाद व समुपदेशनाद्वारे शेकडो कुटुंबांना व व्यक्तींना त्यांनी केलेली मदत आगळ्या प्रकारची आहे. कोरोना संकटात शेकडो कुटुंबाना अन्नधान्याची व निवाऱ्याची मदत त्यांनी केली. हेही वाचा ः राष्ट्रीय ग्राहक दिनः ग्राहक मंचाचे आदेश मराठीत देणे बंधनकारक फादर लुईस डिमेलो हे येथील निष्कलंक मरिया माता चर्चचे प्रमुख धर्मगुरू म्हणून सध्या कार्यरत आहेत. त्यांनी अध्यापन क्षेत्रात काही दशके प्राचार्य म्हणून काम पाहिले आहे. सोलापूरसह पुणे, सावंतवाडी, हरीगाव येथे त्यांनी अध्यापनाचे काम केले. विशेष फेलोशिप घेऊन अमेरिकेत जाऊन समुपदेशनाचे शिक्षण घेतले.

विद्यार्थ्यांची संवेदना समजून घेत त्यांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्याचे प्रयोग केले. जेव्हा मुले इतरांचे दुःख पाहतात तेव्हा त्यांच्या अपेक्षाच्या बद्दल संतुलीत दृष्टीकोन मिळवता येतो हे त्यांनी प्रयोगातून मांडलेल.

त्यांनी शेकडो कुटुंबे व व्यक्तींना समुपदेशनाचे काम आजही सुरु ठेवले आहे. प्रत्येक आठवड्यात सात ते आठ कुटुंबाचे समुपदेशन करून त्यांचे प्रश्‍न सोडवतात. समुपदेशन म्हणजे लोकांच्या मनाचे अंतरंग समजून घेत त्यावर सदसद्विवेक बुध्दीने प्रश्‍न सोडवण्याचे काम करता येते हा त्यांचा अनुभव आहे. अनेक संकटग्रस्त कुटुंबांना एकत्र जोडण्याचे काम त्यांनी केले. त्यासाठी ते मनन, चिंतन व प्रार्थना याचा आधार महत्वाचा मानतात.

कोरोना संकटात एकूम 267 कुटुंबांना अन्नधान्याची मदत करण्यात आली. तसेच चर्चच्या परिसरातील एक सभागृह या कालावधीमध्ये परप्रांतीय कामगारांच्या निवाऱ्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले. रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या प्रकारची सामाजिक कामे करत असताना सर्व धर्मियांशी त्यांनी सातत्याने ठेवलेला सकारात्मक संवाद देखील तेवढाच प्रभावी ठरतो.



Web Title: Food and shelter assistance to hundreds of families: The work of Father Luis Dimelo