बोंडले (सोलापूर) : माळशिरस तालुक्‍याचे माजी आमदार श्‍यामराव भीमराव पाटील (पानीवकर) यांचे आज (गुरुवारी) दुपारी चार वाजता वृद्धापकाळाने निधन झाले. सोलापूर कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश पाटील व प्रख्यात हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. सुनील पाटील यांचे ते वडील होत. अतिशय संघर्षपूर्ण राजकीय घडामोडीत श्‍यामराव पाटील 1977 मध्ये माळशिरस तालुक्‍याचे आमदार झाले. आपल्या कल्पक बुद्धिमत्ता व दूरदृष्टीमुळे 1972 मध्ये त्यांनी श्रीराम सिनेमाच्या माध्यमातून तालुक्‍यात मनोरंजनाची मुहूर्तमेढ रोवली, जे आजही भारतातील मोजक्‍या उच्च तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असणाऱ्या थिएटरमध्ये गणले जाते. ग्रामीण भागातील गरीब व होतकरू मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी 1991 मध्ये श्रीराम शिक्षण संस्थेची स्थापना करून शिक्षणाची गंगा माळशिरस तालुक्‍यात आणली. आज त्याचा मोठा वटवृक्ष झाला आहे. त्यांच्या निधनामुळे पानीवकरांवर शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या मागे पत्नी, दोन मुले, तीन मुली, जावई, सुना व नातवंडे असा परिवार आहे. त्यांच्या पार्थिवावर गुरुवारी रात्री साडेनऊ वाजता कृषी महाविद्यालय, पानीव (पानीव - खुडूस रोड) येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

