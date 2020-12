बिबट्याच्या शोधासाठी 20 ड्रोन कॅमेरे, पाच शार्पशूटर तत्काळ द्या ! माजी आमदार पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी 

करमाळा (सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍यात नरभक्षक बिबट्याने एका आठवड्यात तीन जणांचे बळी घेतले आहेत. सोमवारी (ता. 7) बिबट्याला पकडण्यासाठी चिखलठाण येथील लांडाहिरा भागातील पाच एकर ऊस पेटवूनन दिला. या वेळी साधारणपणे 100 वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. तरीही बिबट्याला जेरबंद करता आले नाही किंवा त्याला ठार मारताही आले नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस बिबट्याविषयी लोकांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण झाली असून, शासनाने तत्काळ 20 ड्रोन कॅमेरे व पाच शार्पशूटर उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी शिवसेनेचे माजी आमदार नारायण पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गुरुवारी (ता. 3) फुंदेवाडी येथील कल्याण देविदास फुंदे, शनिवारी (ता. 5) अंजनडोह येथील जयश्री दयानंद शिंदे तर सोमवारी (ता. 7) चिखलठाण येथील फुलाबाई अरचंद कोटली ही ऊस तोडणी कामगाराची आठ वर्षाची मुलगी यांच्यावर नरभक्षक बिबट्याने हल्ला करून तिघांचाही बळी घेतला आहे. तसेच बिबट्याने शेतकऱ्यांच्या अनेक गाई, म्हशी, शेळी, बैल, कुत्रा आदी पाळीव प्राण्यांवरही हल्ले करून ठार केले आहे. करमाळा तालुक्‍याची भौगोलिक व बागायती स्थिती पाहता ऊस, केळी व इतर फळबागांचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे बिबट्याचा शोध घेणे अवघड आहे. नरभक्षक बिबट्यांची संख्याही जास्त प्रमाणात असल्याने त्याचा शोध घेण्यास वन विभाग, महसूल व पोलिस प्रशासनाला अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या विभागांची गैरसोय टाळण्यासाठी व नरभक्षक बिबट्यास पकडण्यासाठी करमाळा तालुक्‍यामध्ये ड्रोन कॅमेऱ्यांची आवश्‍यकता आहे. करमाळा तालुक्‍यात यापूर्वी बिबट्याने माणसे मारल्याचे कधी घडले नाही. मात्र सहा दिवसात तीनजणांचा बळी या बिबट्याने घेतला आहे. विशेष म्हणजे दोघांचे तर मुंडकेच धडावेगळे केले आहे. बिबट्या मारण्याचे आदेश देण्यासाठी मी स्वतः वनमंत्री अनिल राठोड यांना बोललो आहे. काल चिखलठाण भागात वन विभागाला तीन वेळा बिबट्या दिसला मात्र त्याला वन विभागाला मारता आले नाही. तो पळून गेला. त्यामुळे शासनाने आधुनिक सुविधा पुरवणे गरजेचे आहे. मी स्वतः कालपासून गावोगावी लोकांच्या भेटी घेऊन त्यांना धीर देत आहे.

